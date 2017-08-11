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Bisiklet hırsızlığı şüphelisini güvenlik kamerası yakalattı

- Konya'da son bir ayda 4 bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı - 14 yaşındaki zanlı ifadesinde, bisikletlerin her birini 5 ila 20 liradan sattığını söyledi

Bisiklet hırsızlığı şüphelisini güvenlik kamerası yakalattı

KONYA (AA) - Konya'da 4 ayrı bisiklet hırsızlığı suçuna karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Meram ilçesinde son bir ayda yaşanan 4 bisiklet hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı iki yerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin kimliğinin A.D. (14) olduğunu belirledi.

A.D, Güven Timi ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde suçunu kabul ettiği, çaldığı bisikletlerin her birini 5 ila 20 liradan sattığını söylediği öğrenildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.D, daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

- İki olay güvenlik kamerasında

Şüphelinin karıştığı olaylardan ikisi, yakınlardaki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kayıtların ilkinde gündüz vakti kilidi kırılan bir bisikletin, diğerinde ise araçların önüne bırakılmış bisikletin çalınması görülüyor.

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