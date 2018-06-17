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Bisiklet yolu yapanlara 7,5 milyon lira destek

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk: - "Bakanlıkça Kocaeli, Ordu, Sakarya, Yozgat, Erzurum, Nevşehir, Tokat, Erzincan, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş belediyeleri ile Atatürk Üniversitesi kampüsü ve diğer üniversitelerin bisiklet yolu projelerine toplam 7 milyon 518 bin lira maddi destek sağlandı" - "Bu bisiklet yolu projelerine göre yapılacak yolların toplam uzunluğu yaklaşık 91 kilometre olacak"

Bisiklet yolu yapanlara 7,5 milyon lira destek

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, bisiklet yolu projesi hazırlayan üniversite ve belediyelere sağlanan toplam 7,5 milyon liralık destekle 91 kilometrelik bisiklet yolu yapılacağını bildirdi.
Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için belediyelere bisiklet yolu yapımında kullanılması amacıyla maddi destek programı başlatıldığını hatırlattı.
Bu kapsamda Bakanlığa, büyükşehir, il, ilçe, belde ve üniversitelerden bisiklet yolu projesi için birçok başvuru yapıldığını aktaran Öztürk, şu bilgileri verdi:"Bu projelerden 11'i teknik açıdan uygun bulundu. Bakanlıkça Kocaeli, Ordu, Sakarya, Yozgat, Erzurum, Nevşehir, Tokat, Erzincan, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş belediyeleri ile Atatürk Üniversitesi kampüsü ve diğer üniversitelerin bisiklet yolu projelerine toplam 7 milyon 518 bin lira maddi destek sağlandı. Bu bisiklet yolu projelerine göre yapılacak yolların toplam uzunluğu yaklaşık 91 kilometre olacak."
Bisiklet yolu projesi hazırlayacak Belediyelere rehber olması amacıyla "Şehir İçi Bisiklet Yolları Kılavuzu" hazırladıklarını ifade eden Müsteşar Öztürk, yayımlanan kılavuzun büyükşehir, il, ilçe, belde yerel yönetimlerinin tümüne ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldığını dile getirdi.

- "En çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklettir"

Öztürk, ayrıca Bakanlığın web sitesinden de kılavuza ulaşılabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bisiklet yolları toplu taşıma sistemi ile entegre oldukça ve bisiklet kullanımı artıkça insanların fiziksel hareketliliği artacak, sağlık harcamaları da minimize olacaktır. Bisiklet kullanımında araçların sera gazı salınımı miktarı 70 birimken, bisikletin 0 birimdir. Bu bakımdan en çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklettir. Bisikletle ulaşım artıkça ulaşım kaynaklı hava kirletici emisyonlar da o oranda azalacaktır."

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Bisiklet YoluÇevre Ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa ÖztürkMali Destek
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