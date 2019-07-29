Bisikletçiler İTÜ'de pedalladı

İTÜ Yol Bisikleti-Kriteryum Yarışları, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu ve İstanbul İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlendi. Üniversiteler arasında bisiklet sporculuğunu yaygınlaştırmak, bisikletçileri kampüs ortamında yarışta buluşturmak ve bisiklet sporuna olan duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Bisiklet yarışında, 17-18 Gençler, 19-35 Elitler, 35-39 Master, 40-49 Master ve 50 ve üstü kategorilerde yarışçılar birincilik için ter döktü.



İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap yarışa katılan sporculara teşekkürlerini sunarken, İTÜ Bisiklet Kulübü ve Kulüpler Birliği’nin bu konudaki çabalarının değerli olduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Kındap, “Türkiye’nin en yeşil kampüsü İTÜ, yorucu ve bir o kadar da keyifli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu kampüs bisiklet ile daha güzel siz bisikletçilerle daha güzel, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın da desteği ve vizyonuyla İTÜ ülkemizin bisiklet kültürüne de katkı sağlıyor” diye konuştu. İTÜ’nün dünya sıralamasında ilk 100 üniversite arasında olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Kındap, önümüzdeki yıllarda tekrarlanacak organizasyonlarda tüm kampüsün dahil olacağı etkinlikler yapacaklarının mesajını verdi.



2.6 kilometrelik parkurda en az 10 tur en fazla 15 tur atıldı



Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkililerince sabahın erken saatlerinde sporcuların kayıt ve çip dağıtım işlemleri başladı. Ardından İTÜ Merkezi Derslik Binasında yarışın teknik toplantısı İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap, Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Ali Rıza Emre ve teknik hakemlerin katılımıyla gerçekleşti. Yarışçılara parkur ve yarış hakkında verilen teknik toplantı sonrası verilen start ile 15 turluk “Elite ve Genç Erkek” klasmanlarının yarışı başladı. 40.2 km’lik zorlu yarış, yüksek hızda ve heyecanlı geçti. Master kategoriler, elite kadın ile genç kadın ve erkek kategoriler parkurda 10 turda yarışı tamamladılar.



Yarışın anısına zeytin ağacı dikildi



Yarışın bitiminde, protokolce katılım gösterilen ödül töreni öncesinde kütüphane önündeki alana İTÜ Bisiklet Kulübü ve Kulüpler Birliği adına bir zeytin ağacı dikildi. Kategorilerde ilk 3’e giren sporculara protokol tarafından madalyaları ve ödülleri takdim edildi.



Dereceye giren sporcular ve takımlar



Genç Erkekler Kategorisi

3. Umut Eser

2. Refikcan Kavakkoru

1. Muhammed Erkan



Elite Erkekler Kategorisi

3. Seyit Süslü

2. Alper Köroğlu

1. Ozan Yavuz



Master 35-39 Erkekler Kategorisi

3. Mehmet Sevil

2. Oğuz Özçelik

1. Ozan Özlem



Master 40-49 Erkekler Kategorisi

3. Murat Başoğlu

2. Güngör Turan

1. Tufan Sağnak



Master 50 ve üstü Erkekler Kategorisi

3. Selim Şenok

2. Osman Şirin

1. Zafer Yalın



Genç Kadınlar Kategorisi

1.Kübra Nur Pınarak



Elite Kadınlar Kategorisi

2. Buse Yücel

1. Düşra öznur



Master 50 ve üstü Kadınlar Kategorisi

1.Meliha Elitaş



Üniversite Ferdi Kategorisi

3. Ömer Kaan Aslan

2. Yusuf Ziya Çakıcı

1. Ömer Volkan Cüran



Büyük Erkekler Takım Kategorisi

3. Dolunay Bisiklet Spor Kulübü

2. İTÜ Bisiklet Takımı

1. Dost Bisikletler Spor Kulübü



Üniversite Takımlar Kategorisi

1.İTÜ Bisiklet Takımı



Genç Erkekler Takım Kategorisi

3. Avcılar Anka Bisiklet Kulübü Derneği

2. Dost Bisikletler Spor Kulübü

1. Tekirdağ Atletik Spor Kulübü