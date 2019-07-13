Bisikletçiler

ANKARA (AA) - MUHAMMET EMİN HORUZ - Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, "Elektrikli bisiklette kullanılacak elektrik motorunu ve bataryayı, yerli üretmek adına, Türkiye'nin Otomobili Projesi'ne entegre edebilirsek, bunun bize çok büyük bir faydası olacaktır. Eğer bunu başarabilirsek, katma değeri çok yüksek tamamen yerli bir elektrikli bisikleti Avrupa Birliği'ne (AB) satmayı başaracağız." dedi.

Emanet, bisiklet sektörüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin 2019 yılı başında Çin menşei elektrikli bisikletlere karşı başlattığı koruma önlemlerinin, sektör açısından büyük bir fırsat olduğunu belirten Emanet, AB'nin katma değeri yüksek bisikletlerin satılabileceği büyük bir pazar olduğunu söyledi. Sektör açısından bu bölgeye yoğunlaşmanın önemine dikkati çeken Emanet, "Dünyanın en büyük bisiklet fuarı kabul edilen ve 4-7 Eylül'dee Almanya'da yapılacak Eurobike fuarına, bu sene 10’a yakın Türk üretici firma katılacak. Fuara 2 sene öncesine kadar Türkiye'den sadece birkaç firma katılıyordu. Firma sayısının artışı, sektörün ihracata ve dış piyasaya odaklanmış olduğunun bir kanıtıdır." şeklinde konuştu.

Avrupa'da bir sonraki bisiklet sezonu için hazırlıklarının aylar öncesinden başladığını ifade eden eden Emanet, şunları kaydetti:

"2019 yılı ocak ayında Çin menşei elektrikli bisikletlere yönelik alınan koruma önlemlerinin bu seneye bir faydası olmadı ama 2020 sezonuna kesinlikle bir faydası ve etkisi olacak. Bu fırsatları kaçırmamak adına sektör olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Geçmiş yıllarda AB'ye 50-60 avro civarında bisiklet satmaya çalışıyorduk. Bugün ise 500-1000 avrolardan bahsediyoruz. Bunun ülkemizin ekonomisine olumlu yansımalarının olacağını düşünüyoruz."

- "İhracatın önünü açmış oluruz"

Elektrikli bisikletlerde maliyetin yaklaşık yüzde 65-70'ini oluşturan unsurların, lityum iyon teknolojisiyle üretilen batarya ve elektrikli motor olduğunu, bunları yerli üretmek için ilgili makamlarla görüşmeler yapmayı planladıklarını ifade eden Emanet, şöyle devam etti:

"Elektrikli bisiklette kullanılacak elektrik motorunu ve bataryayı, yerli üretmek adına, ilgilli makamlarla görüşerek Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin içerisine entegre edebilirsek, bunun bize çok büyük bir faydası olacaktır. Önümüzdeki dönemde bunları çözmeye çalışacağız. Bunu başarabilirsek, bisiklet ihracatının önünü tamamen açmış oluruz, katma değeri çok yüksek tamamen yerli bir elektrikli bisikleti AB'ye satmayı başarmış oluruz."

- Yerel yönetimlere çağrı

Bisiklet sektöründeki iç piyasa satışlarının, sektörü mutlu etmediğini belirten Emanet, "Bu sezonda, ulaşımda ucuz ve çevreci bir alternatif olan bisiklete ilginin artacağına dair umutlarımız vardı ancak bu gerçekleşmedi." ifadesini kullandı.

Emanet, iç pazara yönelik bisiklet satışlarının artmasında yerel yönetimlerin önemine vurgu yaparak, seçim sürecinde yerel yöneticilerin konuyla ilgili vaatleri bulunduğuna dikkati çekti. Emanet, sektör olarak projelerin bir an önce başlatılmasını yerel yönetimlerden talep ettiklerini söyledi.











