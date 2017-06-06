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Bisikleti çaldı, kameraya el salladı

- Adana'da bir şüphelinin bisikleti çaldıktan sonra kameraya el sallaması güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bisikleti çaldı, kameraya el salladı

ADANA (AA) - Adana'da bir şüphelinin bisikleti çaldıktan sonra kameraya el sallaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde, ismi belirtilmeyen bir postacı, bisikletini site önüne bırakarak postaları dağıtmak için bir binaya girdi.

Daha sonra binadan çıkan görevli, bisikletinin çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasından tespit ettikleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlık anı bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülere göre, postacı bisikletini bırakarak binaya giriyor.

Ardından bisikletin yanına gelen şüpheli, bisikletin kilitli olup olmadığını kontrol ediyor. Bisikletin kilitli olmadığını fark eden şüpheli daha sonra güvenlik kamerasına el sallayıp bisikletle binanın önünden ayrılıyor.

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AdanaBisiklet HırsızlığıEl Sallama
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