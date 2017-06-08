Bisikletin yerini tablet aldı

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Veliler akıllı tablet, telefon ve giyilebilir teknolojileri çocuklarına karne hediyesi olarak satın alırken, karne sezonu elektronik mağazalarının satışlarını yüzde 30 artırıyor.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Casper Üst Yöneticisi (CEO) Charlotte Lamprecht, özellikle internet kullanımı ve sosyal ağlara bağlanmanın öğrencilerin hayatlarının odak noktasında yer aldığını ifade ederek, bu durumun velilerin, çocuklarına yeni bir telefon alması veya mevcut olanın daha üst segmenti ile değiştirmesini sağladığını söyledi.

Tablet ve telefon gibi mobil teknoloji cihazlarının karne hediyesi olarak daha çok tercih edildiğini belirten Lamprecht, "Cep telefonu sektörünün tersine bilgisayar sektöründe satışlar son 5 yıldır düşüş eğiliminde. Bu durum bir tek ülkemizde değil, tüm dünya genelinde böyle. Ev bilgisayarlarında kullanım trendleri genel anlamda notebook gibi görünse de masaüstü bilgisayarlara talep hala var. Oyun sektörünün gelişimi özellikle karne döneminde masaüstü bilgisayarların hala tercih edilmesinde bir etken olmakla birlikte, güçlü programları daha performanslı çalıştırabilmeleri de tercih edilmesinde önemli rol oynuyor. Notebook satışları da genel anlamda bu dönemde yükselişe geçmekte." bilgilerini verdi.

Karne hediyesinin öğrenciler için bir sonraki senenin önemli bir motivasyon ögesi olduğunu ifade eden Lamprecht, "Veliler karne hediyesi seçimlerinde son yıllarda yükseliş trendinde olan ürünlere yöneliyor. Bizler veli olarak geçmişte çocuklarımıza kitap, yeni bir çift ayakkabı ve bisiklet gibi hediyeler alırken son yıllarda bu ürünlerin yerini cep telefonu, bilgisayar, tablet ve oyun konsolu gibi ürünler aldı. Klasik örgün eğitimin artık dijital dünya ile desteklenmesinden dolayı, veliler çocuklarının teknolojinin gerisinde kalmamasını ve derslerine destek olmasını sağlamak için bilgisayar ve tabletlere yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle şehirde yaşayan çocukların oyun alanlarının daralması ve bununla birlikte oyun sektörünün inanılmaz bir hızla gelişmesinden dolayı oyun bilgisayarları da fazlasıyla revaçta." diye konuştu.

Cep telefonlarının sadece büyüklerin değil, çocukların da ayrılmaz bir parçası olduğunu aktaran Lamprecht, Casper olarak yaptıkları bir araştırmaya göre çocuklarla gençlerin cep telefonlarını aileleri ve arkadaşları gibi gördüğünü kaydetti.





- "Kızlarda akıllı telefonlar ve tabletler ön plana çıkıyor"





Karne döneminde başarılı çocuklara bisiklet almanın aslında klasikleşmiş bir gelenek olduğunu hatırlatan Lamprecht, şöyle konuştu:

"Güneşli ve güzel yaz günlerinde, çocukların en büyük hayallerinden biri bisikletlerine binip gün boyu sokaklarda gezmektir. Eskiden de karne hediyesi olarak popüler olan bisiklet halen bu özelliğini yitirmemiş durumda ancak özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropollerdeki şehirleşme, bisiklete binmeyi zor ve tehlikeli bir hale getirdiğinden velilerin kafalarında soru işaretine neden olmakta. Okullarda tablet dağıtılması ile çocuklar zaten tablete aşina. Ayrıca model çeşitliliği ve geniş fiyat aralığı nedeniyle veliler de karne hediyesi olarak tableti tercih ediyorlar.

Ailenin sosyoekonomik durumu hediye seçimlerinde önemli rol oynamakta birlikte bölgesel durum da etkili diyebiliriz. Özellikle erkekler için oyun bilgisayarı, oyun konsolları ve tabletler ön plana çıkarken, kızlarda akıllı telefonlar ve tabletler ön plana çıkıyor. Okul kapanış ve başlangıç sezonları, elektronik mağazaları için trafiği ciddi oranda artıran 2 kilit dönem. Bu dönemlerde satışların, desteklenen özel kampanyalarla, en az yüzde 30 arttığını söyleyebiliriz.

Karne dönemi yılın diğer aylarına oranla en fazla satışların olduğu dönemlerden biridir. Bu sene de tıpkı geçen senelerde olduğu gibi tıpkı oyun konsolu ve bisiklet gibi; tablet ve akıllı telefonların geniş fiyat aralıklarından dolayı velilerin en fazla tercih edecekleri ürünler olmasını bekliyoruz."





- "Müzik aletlerinde yüzde 23 artış"





n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak ise son yıllarda karne hediyesi tercihlerinin büyük ölçüde elektronik pazara kaydığını belirterek, "Geleneksel karne hediyesi bisikletin bu yıl da tercih edilmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Popüler kaykay hoverboard, akülü araba, scooter da bu yılki karne hediyelerinden oldu. Aynı şekilde konsol ve konsol oyunları satışlarında da karne döneminde artış gözlemliyoruz Her geçen gün kendini teknolojiyle harmanlayan yeni dönem çocuklarının karne hediye alışkanlıkları da değişti. Bisikletin yerini tablet aldı diyebiliriz. Bisiklet satışlarımız haziran dönemi karne sezonunda hareketli, ancak tablet satışları bisikletin yaklaşık 4 katı seviyelerinde seyrediyor. Bu da bize yeni neslin karne hediyesi tercihindeki değişikliği gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Sanal gerçeklik gözlüğü, aktivite bilekliği gibi giyilebilir teknoloji ürünlerinde özellikle karne döneminde yüzde 30 civarında artış yaşandığı bilgisini veren Koçak, şunları söyledi:

"Geçen yıl karne döneminde yüzde 48 artan tablet satışlarımız bu sene aynı dönemde yine artışını sürdürüyor, bu da bize değişen neslin karne hediye tercihini gösteriyor. Aynı şekilde yine geçen sene oyun konsollarında gözlemlediğimiz artışı da bu yıl gözlemlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl velilerin bisiklet ya da scooter almak için 2016 yılında haziran ayını beklediklerini kaydettik. Bu ürünlerin satışında yüzde 43’e varan artış mevcut. Müzik aletlerinde ise yüzde 23 artış gözlemledik, bu da bazı ailelerin müzik aleti hediye ettiğini gözler önüne serdi.

Bu yılki satış adetlerimizi gözlediğimizde ise paten, kaykay, tenis, masa tenisi ve badminton gibi kategorilerde son yıllarda yükselen bir trend gözlemliyoruz. 2016 satışları yüzde 68 artan bu bireysel spor ürünlerinde 2017’de de yüksek satış bekleniyor. Karne dönemini takip eden süreçte cirosal anlamda yaklaşık olarak yüzde 30'luk bir büyüme yakalıyoruz. Buradaki büyümenin en büyük etkenlerinden biri de karne hediyesi tercihlerinin gaming ürünlere yönelmiş olması ve buradaki yüksek sepet ortalamasıdır."

Koçak, n11.com olarak bir önceki seneye nazaran oyun (Gaming) aksesuar, ekran kartı, bilgisayar bileşenleri, cep telefonu, notebooklar ve yeni nesil harici diskler (SSD) gibi ürünlerde ciddi bir büyüme kaydetmeyi beklediklerini ifade ederek, hoverboard’larda ve drone’larda da çeşitliliğin arttığını sözlerine ekledi.