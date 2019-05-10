Bisikletli kütüphaneci köy okullarını kitaplarla buluşturuyor

Bisikletinin arkasına monte ettiği römorkuyla Bitlis’in köy okullarını gezerek çocuklara kitap hediye eden Hakan Yücel, Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan “Fark Yaratanlar” programının 10. sezonunun 15. Fark Yaratan’ı oldu. Bitlis’te kütüphane memuru olarak çalışan Yücel, izin ve tatil günlerinde gönüllü olarak köy okullarına kitap götürmek için pedal çeviriyor. Bisikletli Kütüphaneci olarak da bilinen Yücel, bugüne kadar bisikletiyle 1.779 km pedal çevirerek gittiği 46 köy okuluna 8 bine yakın kitap hediye etti. Yücel, gönüllülerin hediye ettiği kitapları çocuklarla buluşturup kitap sevgisi aşılayarak, çocukların hayatında büyük fark yaratıyor.



Bir kişinin gayretiyle binlerce çocuğa ilham vermenin mümkün olduğunu belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Bireysel ve toplumsal gelişimin temel taşı olan eğitimin en büyük destekleyicilerinden olan kitapları sadece akademik anlamda değil, sosyal ve duygusal olarak da çok önemsiyoruz. Çocuklar için kitaplar yeni bir dünyanın kapısını aralayan, hayalleri gerçekleştiren ve ufukları genişleten önemli yapı taşlarıdır. Hakan Yücel, bir kişinin bireysel çabalarıyla elindeki imkanları kullanarak binlerce çocuğun hayatında fark yaratabileceğinin en güzel örneklerinden biri oldu. Yücel, bu çalışmalarıyla köy okullarındaki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırdı, kütüphanecilik mesleğinin bilinirliğini ve saygınlığını arttırdı. Çocukların hayatında kitaplar aracılığıyla büyük fark yaratan Hakan Yücel’i yürekten kutluyoruz ve Sabancı Vakfı olarak onun çalışmalarının duyulmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.