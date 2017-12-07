Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Eski köye yeni adet getirin Mehmet Büyükekşi: Uluslararası İnovasyon Profesyonelleri Derneği
Yeni pazarlama müdürü
Pazarlamaya yeni müdür
Yeni otobüsler seferde
Yeni otobüsler seferde
Enflasyon hedefini açıkladı
Enflasyon hedefini açıkladı
Kış tedbirleri
Kış tedbirleri
Bilişimde yeni hedefler
İletişimde yeni hedefler

Bitcoin'den yeni rekor: İki günde yüzde 23 değer kazandı

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 14 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin'den yeni rekor: İki günde yüzde 23 değer kazandı

NEW YORK (AA) - Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 14 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin'in değeri dün bir gün içinde iki rekor kırmasının ardından, bugün TSİ 01.50'de 14 bin 189 dolara yükseldi.

Böylece dün 12 bin dolar ve 13 bin dolar sınırlarını aşan Bitcoin, bugün de 14 bin 400 dolara kadar yükselerek son iki günde yüzde 23 değer kazandı.

Bu ay başından itibaren değeri yüzde 45 artan Bitcoin, sene başından bu yana ise yüzde bin 380 prim yaptı.

Dev firmaları geride bıraktı

Ayrıca, piyasa değeri yaklaşık 240 milyar dolara yaklaşan Bitcoin, uluslararası ilaç firması Pfizer, yatırım bankacılığı kuruluşu Goldman Sachs ve ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon gibi dev firmaları geride bıraktı.

Dünya genelinde bin 200'e yakın diğer sanal para birimlerinin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 360 milyar seviyesinde bulunuyor.

Sanal para birimleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Bitcoin, ilk kez geçen hafta salı günü 10 bin dolar seviyesini aşmıştı.

Uzmanlar, ABD'li finans hizmetleri şirketlerinin Bitcoin işlemlerine başlama kararının ardından sanal para birimine olan talebin hızla arttığını vurguladı.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonundan (CFTC) geçen cuma yapılan açıklamada, CME Group, CBOE ve Cantor Fitzgerald isimli finans şirketlerinin Bitcoin'i ürünleri arasına eklemek için gerekli resmi izinleri aldığı duyurulmuştu.

Bu açıklamanın ardından, dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group, vadeli Bitcoin işlemlerine 18 Aralık itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

Muhabir: Övünç Kutlu

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BitcoinEkonomiSanal Para
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5