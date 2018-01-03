Bitlis esnafı Vali Ustaoğlu'nu ağırladı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, "Tarihi geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan bu kadim şehirde inşallah kültürel değerlerimizi ortaya çıkarma adına çok güzel çalışmalar yapılacak." dedi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesinin, kentin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak amacıyla yürüttüğü "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kentin tarihi açısından büyük önem taşıyor.

Bitlisli esnaf, bu çalışmalardan dolayı Ustaoğlu'nu bir iş yerinde kahvaltıda ağırlayarak kendisine teşekkür etti.

Vali Ustaoğlu, kendisini ağırlayan esnafa teşekkür ederek, bu yıl da Bitlis'in özellikle tarihi mekanlarını içeren bölgelerinde sokak sağlıklaştırma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Bu çalışmaların hem kendileri hem de esnaf için sıkıntılı bir iş olduğunu anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleriyle konuşarak bu yıl özellikle Alemdar Sokak'ta sağlıklaştırma çalışması yapılacak. Tarihi geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan bu kadim şehirde inşallah kültürel değerlerimizi ortaya çıkarma adına çok güzel çalışmalar yapılacak. Ulu Cami'nin bulunduğu sokağımızın da altyapısı tamamlandı. Üstyapı için de firma proje yapıyor. Görselliğiyle öne çıkacak şekilde bir kültür ve sanat sokağı dizayn edeceğiz. İlimize gelen ziyaretçilerin, adeta tarihi ve bu kadim kültürümüzün özelliklerini yaşayacağı bir mekana dönüştüreceğiz. Hedefimiz bu alanların iki yıllık sürede dönüşümünün yapılmasıdır."

TOKİ'nin Hüsrevpaşa Mahallesi'nde inşa ettiği iş yerlerinin kıymet bedellerinin iki hafta önce belirlendiğini kaydeden Ustaoğlu, dükkanların fiyatının çok uygun olduğunu ve esnafın rahatlıkla alabileceğini dile getirdi.

Bunun için bir komisyon oluşturacaklarını, esnafla da görüşerek sektörel anlamda iş yerlerinin dağıtımının yapılacağını aktaran Ustaoğlu, dükkanlardan satın almak isteyenlerin kira öder gibi mülk sahibi olacağını ifade etti.

Kent merkezinden geçen ve herkesin rahatsız olduğu dere yatağının üzerinin bir an önce temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Ustaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu yaparken de esnafımızın mağdur edilmemesine özen göstereceğiz. Her şehre nasip olmayan 'gerdanlık gibi' şehrimizi süsleyen deremiz, diğer taraftan muhteşem bir kalemiz var. Burada tarih adeta yerleşim yeriyle iç içe. Çarpık yapılaşmayı bu şehrin içinden çıkartırsak ciddi anlamda geri dönüşler alacağız."