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Bitlis merkezli terör operasyonu

- Bitlis'in Tatvan ve Adilcevaz ilçeleri ile Tekirdağ'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

Bitlis merkezli terör operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis ve Tekirdağ'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Bitlis'in Tatvan ve Adilcevaz ilçeleri ile Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" ve "İşbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak" suçlamasıyla K.A, Z.K, R.K, E.E, , U.A, O.B, B.K, Y.K, N.T. ve E.D'nin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 35 fişek, pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 25 fişek, çok sayıda örgütsel yayın ve dijital malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.

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BitlisTekirdağTerör Operasyonu
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