Bitlis semalarında balon turu

BİTLİS

Türk Hava Kurumunca (THK), Ahlat semalarında uçurulan balonlarla gezintiye çıkanlar, gökyüzünden Selçuklu İslam Mezarlığı'nı, Van Gölü’nü, Nemrut ve Süphan dağları ile ilçenin eşsiz doğa manzarasını izlemenin keyfini yaşadı.

Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların 10 gün boyunca iki sıcak hava balonu ile gezme imkanı bulacaklarını söyledi.

Şenlik kapsamında bir ilke şahitlik ettiklerini belirten Tekbıyıkoğlu, "Biz Pamukkale'de sıcak hava balonlarının uçtuğunu biliyoruz. Yıllardan beri Kapadokya-Nevşehir bölgesinde de uçtuğunu biliyoruz. Ama Doğu Anadolu'da ilk defa sıcak hava balonu havalandı." dedi.

Doğu Anadolu’da yanlış bir güvenlik algısı olduğunu vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Batıda yaşayanlar burada çok büyük sıkıntı olduğunu düşünüyor. Ama İçişleri Bakanlığının mevcut güvenlik politikaları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesi ile burada tamamen huzur durumu oluşmuş durumda. Hiç kimse buraya gelmekten çekinmesin. Gerçekten burada turizme yönelik çok büyük imkanlar var. Her şeyden önce Doğu Anadolu Bölgesi, Anadolu'daki medeniyetimizin başladığı adrestir. Burada kültür turizmi çok rahat yapılabilir."

Ahlatlı fotoğrafçı Özkan Olcay ise balon gezintisine katıldığını ve büyük keyif aldığını dile getirdi.

Muhabir: Oktay Bayar