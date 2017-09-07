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Bitlis'in tarihi dokusu yeniden canlandırılıyor

- Doğu Anadolu Bölgesi'nde türkülere konu olmuş Beş Minare'si, camileri, medreseleri ve tarihi evleri bünyesinde barındıran Bitlis'te yapılan çalışmalarla, kentin tarihi dokusu yeniden ön plana çıkarılıyor - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ustaoğlu: - "Bitlis çok zengin bir kültürel mirasa sahip. Türbeleriyle, vakıf eserleriyle en önemlisi de tarihi sokaklarıyla kültürel mirasımızda çok önemli yer tutmuştur. Yaklaşık 600'ün üzerinde sivil mimari ve tarihi eserleri bünyesinde barındıran bir şehir" - "Önemli olan geleneksel kültürümüzde yer almış bu tarihi eserleri ayağa kaldırmak, canlandırmak ve kentimizin tarihi eserlerine sahip çıkarak gelecek kuşaklara anlatmaktır"

Bitlis'in tarihi dokusu yeniden canlandırılıyor

BİTLİS (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, cadde ve sokakları kültürel dokuya uygun hale getirerek kentin tarihini yeniden ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Yazılı tarihi çok eskiye dayanan Bitlis, türkülere konu olmuş Beş Minare'si, mistik dokusu, camileri, medreseleri, tarihi evleri ve kaleleriyle açık hava müzesi görünümünde.

Bitlis Belediyesince "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında kentin tarihi ve kültürel dokusunun yeniden canlandırılması amacıyla sokak ve caddelerde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda sokak ve caddeler ile dükkanların dış cephe giydirmeleri kentin tarihi dokusu göz önüne alınarak onarılıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladığı günden beri kadim kent Bitlis'in kalkınması için beyin jimnastiği ve fikir muhasebesi yaptıklarını söyledi.

- "Bitlis çok zengin bir kültürel mirasa sahip"

Kentin gerçek kimliğine kavuşması için çalıştıklarını anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Bitlis çok zengin bir kültürel mirasa sahip. Türbeleriyle, vakıf eserleriyle en önemlisi de tarihi sokaklarıyla kültürel mirasımızda çok önemli yer tutmuştur. Yaklaşık 600'ün üzerinde sivil mimari ve tarihi eserleri bünyesinde barındıran bir şehir. Onun için burada yeni bir şehir icat etmeye gerek yok. Buranın yapısı belli. Önemli olan geleneksel kültürümüzde yer almış bu tarihi eserleri ayağa kaldırmak, canlandırmak ve kentimizin tarihi eserlerine sahip çıkarak gelecek kuşaklara anlatmaktır."

Ustaoğlu, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ve tarihi eserlerin restorasyonuyla kültürel mirasın yeniden kente kazandırılacağını vurguladı.

- "Bitlis ziyaretçilerin uğrak mekanı haline gelecek"

Bu kapsamda Bitlis Kalesi'nin yanında, tarihi camilerin bulunduğu Arifbey Caddesi'nde yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bir sokağın kimliğini ortaya koyarak çalışma yaptıklarını ifade eden Ustaoğlu, "Sokak sağlıklaştırma çalışmaları başta olmak üzere binalarımızın dış mimarisindeki giydirmeler, çatı restorasyonları gibi çalışmaları yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Bitlis'te kış mevsimi uzun ve sert geçtiği için inşaat sezonunun kısıtlı olduğunu ve bunun önlerindeki en büyük engellerden birini oluşturduğunu dile getiren Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Müteahhit firma aracılığıyla kazmayı vurduğumuz ilk günden bu yana teknik elemanlarımızla işin takipçisi olduk. 2018 yılının yaz aylarında bitmesi gereken iş, bu yılın kasım ayının sonlarına doğru teslim edilecek. Bu işler bittiğinde sokağımızın tüm binaları kişiliğine, kimliğine ve o tarihi misyonuna uygun olacak. Burada yöresel ürünler satılacak. Sokak düzenlemesi ve altyapısıyla Bitlis ziyaretçilerin uğrak mekanı haline gelecek."

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