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Bitlisli bin 176 öğrenci Antalya'yı gezdi

- Bitlis Valisi Ustaoğlu: - "Bu iki şehrin böylesi bir projeyle buluşması, kaynaşması ve kültürel süreçlere tanıklık etmesi bizim açımızdan son derece memnuniyet vericidir"

Bitlisli bin 176 öğrenci Antalya'yı gezdi

BİTLİS (AA) - İçişleri Bakanlığınca yürütülen, "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Bitlis'ten bin 176 öğrenci ile 112 idareci ve öğretmen Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, iller arasında kardeşlik köprüsü kurmak, kardeşlik ve huzura katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Bitlis'ten Antalya'ya 8 kafileyle giden bin 176 öğrenci, 112 idareci ve öğretmen kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Antalya ve Bitlis'in Türkiye'nin önemli iki şehri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir tarafta doğal güzellikleriyle, havasıyla, suyuyla, sahip olduğu kültürel ve turistik değerleriyle Antalya, öte yandan tarih ve kültür abidesi olan Van Gölü, Nemrut ve Süphan dağlarıyla, Selçuk mezarıyla ecdadın bizlere emanet bıraktığı kadim şehir Bitlis. Bu iki şehrin böylesi bir projeyle buluşması, kaynaşması ve kültürel süreçlere tanıklık etmesi bizim açımızdan son derece memnuniyet vericidir. Başta projenin uygulanmasında öncülük eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Antalya Valisi Sayın Münir Karaoğlu ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum."

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