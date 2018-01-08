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Bitlis'te 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in merkeze bağlı 13 köy ile bağlı mezra ve mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı 13 köy, mezraları ve mahallelerinde, ikinci bir emre kadar 16.00-07.00...

Bitlis'te 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in merkeze bağlı 13 köy ile bağlı mezra ve mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı 13 köy, mezraları ve mahallelerinde, ikinci bir emre kadar 16.00-07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis sınırlarındaki Çeltikli, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Karakuş, Kalupat, Ilıcak, Oğulcak, Başmaklı, Üçevler, Doğruyol, Dereağzı, Aşağıyuvacık ve Kavakdibi köyleri, mezraları ve mahallelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 8 Ocak Pazartesi günü saat 09.00'dan itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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