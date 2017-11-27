Bitlis'te 2 el yapımı patlayıcı imha edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Hizan'ın Gayda ve Akşar köyleri kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Şehit Jandarma Er Halil Eren Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında tespit edilen 2 el yapımı patlayıcının, olay yerinde kontrollü şekilde imha edildiği kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.