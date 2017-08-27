Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde hava destekli operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mutki'nin Kaşak köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon birliklerince bugün saat 16.15 sıralarında 2 bölücü terör örgütü mensubuyla temas sağlanmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ilk ateşle bir güvenlik korucusu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış ve ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Çatışma sonrası operasyon bölgesi silahlı helikopterlerce ateşe alınmış, yapılan arazi aramasında 2 bölücü terör örgütü mensubu silahları ve sırt çantalarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."