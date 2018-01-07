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Bitlis'te 5 bin kişi "Mobil Gençlik Merkezi" ile eğlendi

- Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Mobil Gençlik Merkezi" projesi kapsamında, mahalle, köy ve okullarda düzenlenen etkinliklerde 5 bin çocuk ve genç doyasıya eğlendi - Mobil Gençlik Merkezi Proje Koordinatörü ve Gençlik Merkezi Lideri İlbars: - "Ulaştığımız 5 bin çocuk ve gence sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler yaptırdık. Özellikle kırsalda yaşayan ve daha önce hiç gençlik merkezi faaliyetleriyle tanışmayan gençlere ulaşıyoruz. Onlar bu faaliyetleri ilk defa gördükleri için çok mutlu oluyorlar"

Bitlis'te 5 bin kişi

BİTLİS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında oluşturulan "Mobil Gençlik Merkezi", 4 ayda Bitlis merkez ve ilçelerinde 5 bin kişiye ulaştı.

Mobil Gençlik Merkezi aracıyla mahalle, köy ve okullara giden gönüllüler, çocuk ve gençlerin etkinliklere katılmasını sağladı. Gönüllülerin, proje kapsamında 4 aydır düzenlediği sportif ve çeşitli etkinliklere katılan 5 bin genç ve çocuk doyasıya eğlenerek, güzel vakit geçirdi.

Proje Koordinatörü ve Gençlik Merkezi Lideri Murat İlbars, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın desteklediği proje kapsamında faaliyetlere devam ettiklerini belirterek, il merkezi ve ilçelerde, mahalle, okul, sahil kenarları ve köylere giderek gençlere ulaştıklarını anlattı.

İlbars, "Projemiz yaklaşık 4 aydır devam ediyor. Ulaştığımız 5 bin çocuk ve gence sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler yaptırdık. Özellikle kırsalda yaşayan ve daha önce hiç gençlik merkezi faaliyetleriyle tanışmayan gençlere ulaşıyoruz. Onlar bu faaliyetleri ilk defa gördükleri için çok mutlu oluyorlar. Özellikle öğretmenlerinden çok güzel dönüşler alıyoruz. Tekrar tekrar davet ediyorlar. İlimizde çok beğenilen bir proje oldu." diye konuştu.

- "Hedef 10 bin kişiye ulaşmak"

Etkinliklerin çok verimli geçtiğine ve şimdiye kadar yaklaşık 40 faaliyet gerçekleştirdiklerine işaret eden İlbars, "Mayısa kadar faaliyetlerimiz devam edecek. Yine il merkezi ve ilçelerdeki okullara giderek öğrencilerle buluşmaya devam edeceğiz. Proje kapsamında 5 bin kişiye ulaşacaktık ama daha projenin yarısında hedefimizi geçtik. Bu sefer 10 bin gence ulaşmayı planladık." dedi.

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