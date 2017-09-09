BİTLİS (AA) - Bitlis'te 70'den fazla girişimci, "Cazibe Merkezleri Programı" kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım gerçekleştirmek için Kalkınma Bankası'na başvuru yaptı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cazibe Merkezleri Programı'nın hem kentin ekonomisine hem de istihdama büyük katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.

Bu kapsamda yatırımların büyük bölümünün yer alacağı Bitlis-Tatvan karayolunun Üçyol mevkisindeki Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) mevcut durumunu incelediklerini, burada 55 parselden 40'ının boş olduğunu anlatan Ustaoğlu, "OSB'miz hem bulunduğu mevki hem de zemin ve altyapısıyla yatırımcılarımızı bekliyor. Altyapısı, ana arter yolları, kanalizasyon ve elektrik hatları bitmiş. Girişimcilerimize sunmak için doğalgaz hattı çekilmesi için çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

- "Hükümet çok büyük avantajlar sundu"

Bitlis'in hükümetin açıkladığı Cazibe Merkezleri Programı içinde yer alan illerden olduğunu anımsatan, hükümetin bu programla yatırımcılara çok cazip avantajlar sunduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Bedava arsa tahsisinin dışında, anahtar teslimi fabrikanın devlet tarafından yapılması, işletme, makine ve ekipman alımı noktasında kredi verilmesi gibi önemli avantajlar sunuluyor. OSB'ye 70'in üzerinde girişimcimizin yatırım yapmak için Kalkınma Bankası'na müracaat ettiğini öğrendik. Kimlerin bu teşvik kapsamına alınacağı açıklanmadı. Yakında açıklanmasını bekliyoruz."

- "Girişimcilerimize elimizden gelen kolaylığı göstereceğiz"

Ustaoğlu, OSB'deki 40 parselin yatırımcılara tahsisinin yapılacağını, ayrıca bölgede tekstil atölyeleri başta olmak üzere istihdama çok ciddi katkı sağlayan belli sektörlerin taleplerinin bulunduğunu kaydetti.

Bu konuda kendilerinin de çalışma yürüttüğünü anlatan Ustaoğlu, "Burada, 'yeter ki yeni bir evde baca tütsün, yeni bir eve aş ve iş imkanı olsun' diye yatırım yapmak isteyenlere prosedür noktasında işlerini kolaylaştıracak, devlet kapılarında bekletmeden ve onlar adına gerekirse evraklarının takibi talimatlarını da verdik. Yeter ki buraya bir çivi çaksınlar, bir eve iş imkanı sağlasınlar. Girişimcilerimize elimizden gelen kolaylığı göstereceğiz. OSB'nin kente büyük bir ekonomik girdi ve istihdam sağlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Ustaoğlu, program kapsamında kaç girişimciye yatırım olanağı çıkarsa onlara tahsislerinin yapılacağını, diğer parsellerle ilgili OSB'de yer almak isteyenlere yönelik de işi kolaylaştırıcı çalışmalar gerçekleştireceklerini bildirdi.