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Bitlis'te DEAŞ operasyonu

- Kent merkezi ile Güroymak ilçesinde 3 zanlı gözaltına alındı

Bitlis'te DEAŞ operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, "terör örgütü DEAŞ üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 3 kişiye yönelik Bitlis merkez ve Güroymak ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Operasyonda F.Ç, N.A. ve S.K. gözaltına alınmıştır. Bu kişilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel kitap, dergi, doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, terör örgütleri ve bunların gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerinin titiz, özverili ve koordineli çalışmalarıyla kararlıkla devam edeceği bildirildi.

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