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Bitlis'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ. (VEDAŞ) Adilcevaz İşletme Şefliğinde elektrik bakım ve onarım ekibinde görevli Burak Budak (32), ilçeye bağlı...

Bitlis'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ. (VEDAŞ) Adilcevaz İşletme Şefliğinde elektrik bakım ve onarım ekibinde görevli Burak Budak (32), ilçeye bağlı Bahçedere köyünde meydana gelen elektrik arızasını gidermeye çalışırken elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Budak, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adilcevaz Onkoloji Hastanesine ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Budak buradan da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu öğrenilen Budak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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AdilcevazBitlisElektrik Akımı
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