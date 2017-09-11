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Bitlis'te fasulye tarlasında uyuşturucu bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te fasulye tarlasında 272 kök hint keneviri ele geçirildi.Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Küçüksu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin, fasulye tarlasında hint...

Bitlis'te fasulye tarlasında uyuşturucu bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te fasulye tarlasında 272 kök hint keneviri ele geçirildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Küçüksu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin, fasulye tarlasında hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Küçüksu Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında C.T. isimli şahsa ait fasulye tarlasında hint keneviri yetiştirdiği ihbarı alınmış, aynı gün olay yerine gidilerek şahsa ait fasulye tarlasının içerisinde gizlenmiş şekilde boyları 30 santimetre ile 1,5 metre arasında 272 kök hint keneviri ele geçirilmiştir. Hint kenevirleri muhafaza altına alınarak şahıs gözaltına alınmış ve adli mercilere teslim edilmiştir."

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BitlisEkimHint KeneviriTarlaTatvanUyuşturucu
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