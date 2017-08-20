Bitlis'te göle giren kişi boğuldu

BİTLİS (AA) - Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde bir kişi, serinlemek için girdiği Nazik Gölü'nde boğuldu.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle Ovakışla beldesindeki sahilde piknik yapan Veysel Meriç (22), serinlemek için girdiği gölde kısa süre sonra gözden kayboldu.
Yakınları, Meriç'in cansız bedenini gölden çıkararak durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Meriç'in cenazesi, olay yerine gelen Ovakışla Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından, ambulansla Ahlat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.