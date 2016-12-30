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Bitlis'te "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

- Kent merkezi ile Tatvan, Mutki, Güroymak ve Hizan ilçelerindeki bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Bitlis'te

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ile 4 ilçesindeki bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkez ile Tatvan, Hizan, Güroymak ve Mutki ilçesindeki bazı alanların, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerindeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 1-15 Ocak 2017 tarihlerinde özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

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