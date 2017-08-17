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Bitlis'te silahlı kavga: 2 yaralı

- Ahlat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

Bitlis'te silahlı kavga: 2 yaralı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Burcukaya köyünde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla yaralanan M.G. ve S.G. hastaneye kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kavgaya müdahale ederek H.G, S.G, K.K, E.G, S.G, A.G, S.G ve M.G'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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AhlatBitlisSilahlı Kavga
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