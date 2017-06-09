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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı sona erdi

Hizan ilçesindeki bazı yerleşim birimlerinde 7 Haziran'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı sona erdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı köy ve mezralarda uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı köy ve mezralarda 7 Haziran günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının sonlandırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizan'ın Ekinli köyü ve Deliktaş mezrası, Yaylacık köyü ile Bilgili ve Sarıbal mezraları, Çalışkanlar köyü, Yolbilen köyü ve Yeniçay mezrası bölgelerinde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla 7 Haziran'da saat 20.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, adı geçen yerler için 8 Haziran günü saat 00.00'dan itibaren Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (b) fıkrasına istinaden sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır. Yine Hizan'ın Kapısuyu köyü Dibek mezrası, Gayda köyü Arpalı, Akınca ve Korigarı mezraları, Akşar köyü A. Klavuz, Y. Klavuz, Düztepe, Çevrecik ve Pegoso mezraları, Yedikardeş Nonivon bölgesi, Karaağaç mezrası, Horozdere köyü Akbaş ve Bolga mezraları, Akdik köyü Hoçinik mezrası ve Pıroso Nazar mevkisinde de 7 Haziran'da saat 00.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, bu yerlerde de 8 Haziran'da saat 00.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır."

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BitlisHizanSokağa çıkma YasağıTürkiye
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