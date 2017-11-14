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Bitlis'te terör operasyonunda 5 gözaltı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bitlis'te terör operasyonunda 5 gözaltı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ile Ahlat ve Hizan ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak, iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etmek' suçlamasıyla 6 şüphelinin yakalanması için Bitlis merkez, Ahlat ve Hizan ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda, B.U, E.K, F.D, O.S ve O.G. gözaltına alındı, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel kitap, dergi, doküman ve dijital malzemelerin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı yürütülen mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.

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BitlisPkkTerör örgütüTürkiye
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