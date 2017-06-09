Bitlis'te toplu açılış töreni

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde yapımı tamamlanan yatırımlar törenle hizmete açıldı.

İlçede, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve pansiyonu, cami, sosyal market, gençlik ve aile destek merkezi ile kütüphane için toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesindeki törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, hükümetin eğitime verdiği öneme değindi.

"Ankara'nın birinci hedefi eğitimdir. Türkiye'de 10 yıldır eğitim bütçesi birinci sırada yer alıyor." diyen Demiröz, yüzde 52 nüfusu genç olan Türkiye'de en fazla kaynağın eğitime ayrıldığını söyledi.

Demiröz, şunları söyledi:

"Bu ülkenin gençlerine ne gerekiyorsa hepsini yapmak zorundayız. Okulsa okul, spor alanıysa spor alanı. İhtiyaçları neyse yapmak zorundayız. Üniversitelerde yapıyoruz. Bugün üniversitesi olmayan hiçbir ilimiz yok. Hatta büyük şehirlerin ilçelerinde üniversitelerimiz var. Tabii Türkiye çok hengamelerden geçti. 28 Şubat'ı yaşadık. Maalesef bu gördüğünüz okullar ve çocuklar diğer arkadaşlarıyla eşdeğer vaziyette üniversite sınavlarına giremediler. Sınava giriyor, aynı soruyu çözüyor. İmam hatipler ve meslek okulları bu nedenle birer birer kapanmak zorunda kaldı. Öğrenci sayıları yüzde 10'na kadar düştü. 28 Şubat o güzel nesli yok etti."

16 Nisan'da yapılan referandumun çok önemli olduğunu ifade eden Demiröz, referandumla vesayet rejiminin son bulduğunu dile getirdi.

"İmam hatip mezunu olamadığım için bu içimde yaradır. İmam hatiplilerin ayrıcalıklı olduğuna eminim." ifadesini kullanan Demiröz, "İnşallah bundan sonra da Türkiye'nin parlayan yıldızları olacaklar, hem pozitif hem de din eğitimlerini alacaklar. Burada aldıkları eğitimle Türkiye'nin kalkınmasına fayda sağlayacaklardır." diye konuştu.

Vali Ahmet Çınar da okulda ailesine, kendisine, köyüne, şehrine, mahallesine, milletine ve bütün insanlığa faydalı insanların yetişmesi dileğinde bulunarak, bunun için çaba gerektiğini kaydetti.

İyi nesillerin yetişmesi için herkese sorumluluk düştüğünü vurgulayan Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletin seçtiği ve milletin gönlüne giren Adnan Menderes, göz göre göre ideolojik hesaplar ve bu milletin kendi kimliğine dönmesine öncülük ettiği için idam edildi. Bugün birilerine uşaklık ve kölelik yapan, aşağılık kompleksleriyle milletin çocuklarını da aynı komplekslerle yetiştirmeye gayret eden o damar, bugün de maalesef ülkemizin bir tarafında var ama artık zayıfladı. Menderes birilerine göre çok hata yaptı. 18 yıl Türkçe okunan ezanın aslına uygun şekilde Arapça okunmasını sağladı. Millileşme ve kimlik kazanma yolunun kesilmesi için Menderes idam edildi. Ülkemizde başka şeyler oldu ve oluyor."

"Ama Cenab-ı Allah'ın takdiri ve milletimizin büyük bedeller ödemesiyle gelinen noktada artık benliğimize, kimliğimize, tarihini seven, saygı duyan, büyüklüğünün ve hazinelerinin farkına varan, yeni, milli, güçlü ve aydınlık geleceği olan bir nesil yetişiyor." diyen Çınar, bunda herkese sorumluluk düştüğünü ifade ederek, açılışı yapılan yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Açılış kurdelesi kesilerek Anadolu İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulunan Demiröz ve Çınar, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında merkezi ortak sınavlarda başarı gösteren öğrencilere bisiklet hediye etti.