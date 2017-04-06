Bitlis'te yapılması planlanan etkinlikler için izin şartı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 1-21 Nisan'da yapılacak her türlü yürüyüş, miting, kapalı ve açık yer toplantıları, stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları, oturma eylemi, konser, bildiri dağıtma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin izne bağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütleri PKK ve DEAŞ başta olmak üzere başlatılan harekat nedeniyle, anılan terör örgütlerinin ülkede misilleme amacıyla eylem arayışında olduğunun bilindiği belirtildi.

Özellikle terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki sol tandanslı grupların gerçekleştirebilecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşleri, miting ve basın açıklamaları ve benzeri tüm etkinliklere yönelik eylem arayışı içinde olduğu kaydedilen açıklamada, yapılması planlanan etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, güvenlik kuvvetlerince terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar gerekçe gösterilerek terör örgütü ve marjinal gruplarca sansasyonel ve provokatif saldırılar ile kargaşa çıkarılmaya çalışılabileceği vurgulandı.

Bu suretle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulacağı, suç ve suçluyu övme suçlarının işlenebileceğinin değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendinde, "Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak", 14. maddesinin (c) bendinde de "Olağanüstü halin uygulanmasında görev ve yetki, birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illerde ve bütün yurtta ilan edilmesi halinde koordine ve işbirliği Başbakanlıkça sağlanmak suretiyle bölge valilerine aittir. Gerekli işlemler onlar tarafından yürütülür." hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, terör örgütünün planlarının bertaraf edilmesi, huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzenin bozulmaması, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi, milletiyle bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesi (m), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi, 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi hükümleri gereğince, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'nun EK-1 maddesi kapsamında, 1-21 Nisan'da her türlü yürüyüş, miting, kapalı ve açık yer toplantıları, stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları, oturma eylemi, konser, bildiri dağıtma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin il merkezinde valilikten, ilçelerde de kaymakamlıklardan alınacak izne bağlandığı vurgulandı.