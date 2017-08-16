Biyonik kulaklı küçük piyanist gelecek vadediyor

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de doğuştan işitme engelli olarak dünyaya gelen ve bir yaşında takılan biyonik kulak sayesinde duymaya başlayan 7 yaşındaki Altan Arsal, piyano yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Tayfun ve Ebru Arsal çiftinin ilk çocukları Altan Arsal'a, doğumunun ardından yapılan muayenede ileri derecede işitme engeli tanısı konuldu. Henüz 4 aylıkken ameliyat olan minik Altan'a, ilk doğum gününde sesleri daha iyi duyması için "biyonik kulak" takıldı.

Küçük Altan için geçirdiği operasyonlar sonrası konuşma ve özel eğitim süreci başladı. Öğretmenleri küçük çocuğun ritimle iki elini aynı anda hareket ettirdiğini fark edince aileye piyano kursu önerisinde bulundu.

Bu yıl ilkokul 2. sınıfa devam edecek olan Arsal, anne ve babasının girişimiyle geçen sene piyano eğitimi almaya başladı. Kısa sürede notaları öğrenen ve klasik müzik eserlerini çalmaya başlayan küçük çocuk, geldiği noktada yaşamlarını biyonik kulakla sürdürenlere örnek oldu.

Anne Ebru Arsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını oğluna adadığını, öğretmen olmasına rağmen tedavi süreci nedeniyle mesleğini yapmadığını söyledi.

Oğlunun piyano çalarken izlediği zaman çok mutlu olduğunu belirten anne Arsal, "Altan bizim küçük mucizemiz. Zor zamanlar geçiriliyor ama baktığımızda zor zamanlardan geriye huzur kalıyor. Altan'ın bir zamanlar duymadığını öğrenip 'acaba anne baba der mi' diye hayalini kurarken şimdi piyano çalması bizim için mucize. Verdiğim emekler karşısında bu tabloyu görmek beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Arsal, oğlunun piyano başında çok mutlu olduğunu vurguladı.

Altan'ın piyano sayesinde daha hızlı sosyalleştiğini dile getiren Arsal, şöyle konuştu:

"Oğlumun duyması için çok emek harcadık. Bizim durumumuzdaki anne ve babalar ilk önce çocuklarının bu durumunu kabul etmeli. Böyle olunca çocuğunuz için ne yapmanız gerektiğini daha net görüyorsunuz. Ameliyat önemli ama arkasındaki süreç daha mühim. İyi bir işitme tedavisi ve özel eğitim bunlar çok önemli. Bolca emek, biraz sabır ve umut herşeyden önemli."

- "En mutlu dakikalarım piyano çalarken"

Altan Arsal da piyano çalmayı sevdiğini ifade etti.

Piyanonun başında kendisini iyi hissettiğini aktaran Arsal, "Çünkü en mutlu dakikalarım kursta veya evde piyano çalarken geçirdiğim zamanlardır. İleride çok başarılı bir piyanist olmak istiyorum. Evde zaman zaman annemle beraber çalışıyoruz. Anneme piyano öğretmeyi çok istiyorum." dedi.

Piyano öğretmeni Tara Karaman ise Altan'ın çok yetenekli bir öğrenci olduğunu kaydetti.

Öğrencisinin, piyano çalarak biyonik kulakla hayatını devam ettirenlere örnek olduğunun altını çizen Karaman, "Altan'ın çok iyi bir müzik kulağı var ve onun önümüzdeki süreçte çok iyi bir piyanist olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



