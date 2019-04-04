"Biyoteknolojik Yatırımlarda Gelecek Paneli"ni BİYOSAD destekliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de biyoteknolojinin gelişimi ve yaygınlaşmasına öncülük eden Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD), 17 Nisan'da BIOEXPO Fuarı ile eş zamanlı yapılacak olan "Biyoteknolojik Yatırımlarda Gelecek Paneli"ni destekliyor.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, "Biyoteknolojik Yatırımlarda Gelecek Paneli", 17 Nisan'da Lütfi Kırdar’da düzenlenecek olan BIOEXPO Fuarı ile eş zamanlı yapılacak.

Temizoda Teknolojileri Derneği ve İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) iş birliği ile gerçekleşecek olan panel, iki oturumdan oluşacak. Birinci oturumda tasarımdan üretime biyoteknoloji tesisleri konuşulacak, ikinci oturumda ise biyoteknolojide yeni hedefler ve stratejiler masaya yatırılacak.

Biyoteknolojik Yatırımlarda Gelecek Paneli, BIO temeline dayanan bilim disiplinlerini temsil eden üniversiteler, endüstriyel sektörler ve sektörel firmalar gibi biyoteknoloji camiasını bütünleyen BIOEXPO Fuarı faaliyetleri kapsamında düzenlenecek. Fuarlar sırasında yapılan etkinlikler ile biyoteknoloji alanında sinerji oluşturulacak.





- "Gereken her türlü desteği vermeye hazırız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen BİYOSAD Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, biyoteknolojik ürünler ve teknolojilerinin dünyada savunma sanayisinden otomotive, gıdadan tarıma, sağlıktan kozmetiğe kadar birçok sektörde kullanılmaya başlandığını belirtti.

Varlıbaş, dünya ekonomisinin itici gücü konumunda bulunan biyoteknoloji sektörünün Türkiye’deki gelişimi için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktararak, bu çerçevede BIOEXPO Yaşam Bilimleri Forumu’na destek verdiklerini kaydetti.

BIOEXPO Yaşam Bilimleri Forumu'nda, biyoteknoloji sektörüne yönelik faaliyet gösteren ulusal, uluslararası kuruluşların temsilcileri ile akademisyenlerin katılacakları çalıştaylar, eğitim programları, sempozyumlar, konferanslar, seminerler ve panellerle tüm sektörler için geniş bir network oluşturulduğunu bildiren Varlıbaş, "Biz de BİYOSAD olarak, söz konusu büyük birikim ve deneyimin sunulması ve aktarılması için gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Dünyada ve Türkiye’de biyoteknoloji sektörü geliştikçe ve kalkındıkça insanlar için çok daha sağlıklı, konforlu, güzel bir dünyanın kapıları aralanıyor. BİYOSAD olarak bu çok değerli hedefin gerçekleşmesi yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.