'Biz denizin ortasında boş boş geziyorduk' savunması

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 11'i firari 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, müdahil olarak Başbakanlık avukatları Emre Arık ve Gül Gülmez de hazır bulundu.

"Biz denizin ortasında boş boş geziyorduk"

Darbe girişimi sırasında TCG Yavuz Savaş Gemisi'nde yüzbaşı rütbesiyle başçarkçı görevi yapan tutuklu sanık Salih Yalçınkaya, bugün yaptığı savunmasının ardından, çapraz sorguya alındı.

Cumhuriyet savcısının sorusu üzerine sanık Yalçınkaya'ya, "Gemilerin Marmara Denizi'ne açılmasının darbeyle bir ilgisi yok. Denizde darbe olmaz. Darbe karada yapılır. Biz denizin ortasında boş boş geziyorduk." şeklinde konuştu.

Savcının, "Kösele'nin darbeci olduğunu sandığını söylüyorsun. Madem denizde darbe olmaz, Donanma Komutanı Kösele gemiye niye çıktı?" şeklinde soruya Yalçınkaya, şöyle yanıt verdi:

"Donanma Komutanı gemiye gelmeden ve geldikten önce tüm personel anonsla bilgilendirilir ancak Komutan gemiye sessiz sedasız bindi. Kimsenin haberi olmadı. Cumhurbaşkanının televizyondan halkı sokağa davet ettiğini izlemiştik. Kösele, darbe başarısız olunca kaçtı, gemiye sığındı diye düşündük. Biz, emirlerin Genelkurmay Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanından geldiğini sanıyorduk. Darbeyi amiraller, generaller yapar. Biz sadece kanuna uygun olan emirleri uyguladık. Bize Dolmabahçe Sarayı'nı kuşatın emri verilseydi, elbette sorgulardık. Neler oluyor diye sorardık. Bilirkişi raporuna göre biz darbeye psikolojik destek vermişiz. Tanklarla karada dolaşsaydık neyse ama biz gemideydik. Kaymakam, belediye başkanı alınmamış. Darbeci suçlamasını kabul emiyorum."

Sanık Yalçınkaya, Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin tecrit edildiği kamaranın arka çıkış kapısının zaten iple bağlı olduğunu, kendisinin bunu ayrı bir iple sağlamlaştırdığını sözlerine ekledi.

Tutuklu sanık Ömer Faruk Avcı

Darbe girişimi sırasında TCG Yavuz Savaş Gemisinde Savaş Harekat Merkezi'nde üsteğmen rütbesiyle görev yapan tutuklu sanık Ömer Faruk Avcı, "Darbeci Amiral Ayhan Bay tarafından Gemi Komutanı Sezayi Özgür Öztürk'e verilen ve gemide uygulanan kurallara aykırı tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı ve darbecilerle birlikte hareket ettiği, gemide komutanı ve diğer şüphelilerle birlikte Donanma Komutanı Veysel Kösele ve Komodor Kerim Uça'nın kamaraya kapatılarak etkisiz hale getirilmesi, yine silah kullanılarak Donanma Komutanının emir astsubayı Yalçın Gül'ün ve koruma astsubayı Ebubekir Öztürk'ün etkisiz hale getirilmesi olayında bulunduğu, Donanma Komutanının bulunduğu kamaranın dışarıya açılan kapısını iple bağladığı ve Donanma Komutanı direktiflerini içeren mesajın çekilmesini engellediği ve ByLock programını kullandığı" suçlamalarına karşı savunma yaptı.

FETÖ ile bağı bulunmadığını, darbeye destek vermediğini iddia eden sanık Avcı, 15 Temmuz öncesinde terör saldırısı olabileceğine yönelik gemiye mesajlar geldiğini, 15 Temmuz'da ise Gölcük'ten demir alıp Deniz Lisesi törenine katıldıklarını söyledi.

"Ordunun 2016'da darbe yapması bize saçma geldi"

Darbe girişimi akşamı televizyondan alt yazı ile köprünün askerler tarafından kapatıldığını gördüğünü anlatan Avcı, önce olayın terör saldırısı olduğunu sandıklarını, daha sonra gemiye sıkıyönetim direktifinin gelmesiyle olayın darbe girişimi olduğunu anladıklarını belirten Avcı, "Sıkıyönetim direktifini okumadım ama komutanlar darbe girişimi olduğunu bildirdi. 28 Şubat'ta postmodern darbe yapmaya çalışan ordunun 2016'da darbe yapmaya kalkması bize saçma geldi. İnşallah darbe başarılı olmaz diye arkadaşlarımızla konuştuk. Ankara'daki ailemi arayarak, evden çıkmamalarını söyledim. Gemide 2 saat boyunca hiçbir faaliyette bulunulmadı. Marmara Denizi'nde dolaştık. Televizyon izledik." şeklinde konuştu.