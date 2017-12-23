ANKARA (AA) - UĞUR ÇİL - Kayseri Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisi Manasbeg Maksudov, Türkiye'nin milli ve dini duyguların ötesinde olan bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye benim için sözle ifade edilmez bir ülke. Türkiye'ye gelen her öğrencide bir vatan sevgisi uyanır. Biz Türkiye'den vatan sevgisini öğrendik." dedi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen, "Benim Ülkem Türkiye" adlı kısa film, şiir, hikaye yarışmasında birincilik ödülleri kazanan Sabina Abbaslı, Ousseini Zorome ve Manasbeg Maksudov, AA muhabirine Türkiye'de yaşam, eğitim ve sosyal hayata dair izlenimlerini ve tecrübelerini anlattı.

Yarışmada şiir alanında birinci olan Abbaslı, Azerbaycan'da yaşarken hep Türkiye'ye gelmek istediğini ama nasip olmadığını dile getirerek, Türkiye Bursları'nın katkılarıyla yüksek lisans eğitimi için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Sakarya Üniversitesinde Tarih Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam ettiğini belirten Abbaslı, "Türkiye'de yaşamak bana Azerbaycan'da yaşamaktan pek farklı gelmiyor. Kendi ülkemin bir şehrinde yaşıyormuşum gibi ve kendimi burada hiç yabancı hissetmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Abbaslı, Türkiye'nin Azerbaycan'dan kültürel açıdan farklı olmadığının altını çizerek, "Türkiye'de beni en çok etkileyen yardımlaşma kültürü. Özellikle Türkiye'deki vakıf kültürünü çok beğeniyorum ve önemli buluyorum. İnşallah Azerbaycan'a dönünce ben de bunu uygulamak istiyorum." dedi.

Türkiye'deki vakıfların birçok yardım faaliyetinde bulunduğunu ve bunun çok önemli olduğunu söyleyen Abbaslı, bu faaliyetlerden birçok kişinin faydalandığını ifade etti.

Abbaslı, Türkiye'ye gelip eğitim almak isteyen öğrencilere çağrıda bulunarak, "Türkiye'ye gelmeyi düşünen öğrenciler mutlaka buraya gelsinler. Ben gittiğim yerlerde hem Türkiye'yi hem de buradaki eğitim imkanlarını anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki eğitimini tamamladıktan sonra Azerbaycan'a dönüp orada çalışmak istediğine dikkati çeken Abbaslı, "İnşallah kendi ülkeme dönüp çalışmak istiyorum ve Türkiye'yi de temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

- "Türkiye benim ülkem"

Yarışmada hikaye dalında birincilik ödülü kazanan Zorome, Burkina Faso'da Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına ait bir okulda eğitim aldığını belirterek, "Diyanet Vakfı Bursu'nu kazandım ve Burkina Faso'dan Konya'ya gelerek lise eğitimimi Türkiye'de aldım." ifadelerini kullandı.

Şu an Giresun Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği bölümünde okuduğunu ifade eden Zorome, "Türkiye gelmeden önce Türkleri Burkina Faso'da tanımıştım ve çok iyi insanlardı. Türklerin ne kadar misafirperver olduklarını duymuştum. Türkiye'ye gelince bu misafirperverliği kendi gözlerimle gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Zorome, 15 yaşında geldiği Türkiye'de ilk başta endişeleri olduğunu dile getirerek, "Ama çok şükür bana Türkiye'de sahip çıktılar." dedi.

Türkiye denildiğinde aklına ilk gelenin bir dünya lideri olarak gördüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna dikkati çeken Zorome, "Türkiye'ye geldiğim ilk günden şu ana kadar buraya geldiğim için hiç pişman olmadım. Pişman olacağımı da hiç sanmıyorum." diye konuştu.

Zorome, yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin fırsat bulduklarında Türkiye'ye gelmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Türkiye'nin sağladığı imkanlardan faydalanın." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki eğitiminden sonra Burkina Faso'ya dönüp hizmet etmek istediğini vurgulayan Zorome, "Ülkeme geri döndüğümde Türkiye'den bir parça benimle gelecek. Amacım Türkiye'nin ne kadar farklı olduğunu göstermek." dedi.

Türkiye'de ayrımcılığın olmamasının kendisini çok etkilediğinin altını çizen Zorome, "Türkiye'de en çok hoşuma giden burada ayrımcılığın olmaması. Yunus Emre'nin de dediği gibi 'Sevelim, sevilelim. Dünya hiç kimseye kalmaz'. Türkiye benim ülkem." değerlendirmesinde bulundu.

- "Biz Türkiye'den vatan sevgisini öğrendik"

Yarışmada kısa film dalında birincilik ödülün kazanan Maksudov, Kırgızistan'ın Oş şehrinde devlet üniversitesindeki lisans eğitimini 2014'te tamamladığını belirterek, "Mezun olur olmaz Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezine başvurdum ve Diyanet Vakfı Bursu'nu kazandım." diye konuştu.

Şu an Kayseri Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptığını ifade eden Maksudov, "Türkiye benim için sözle ifade edilmez bir ülke. Türkiye'ye gelen her öğrencide bir vatan sevgisi uyanır. Biz Türkiye'den vatan sevgisini öğrendik." ifadelerini kullandı.

Maksudov, Türkiye'de özellikle misafirperverliğin kendisini etkilediğinin altını çizerek, "Türk halkı yabancılara her zaman yardımcı olmaya çalışıyor. Bu gerçekten inanılmaz." dedi.

Türkiye'nin milli ve dini duyguların ötesinde bir ülke olduğuna dikkati çeken Maksudov, "Aynı Osmanlı döneminde olduğu gibi dünyada bir düzenin oluşması için Türkiye çok önemli. Günümüzde eğitimli, bilinçli, şuurlu Müslümanlara ihtiyaç var ve bu ihtiyacın sağlanması için Türkiye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.