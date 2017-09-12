"Biz Türkiye'yi ticaretle değil, insani yardımlarıyla tanıyoruz"

VAGADUGU (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Burkina Faso'da hizmet veren ve Türkiye'deki birçok yardım kuruluşuyla ortak proje yürüten Acil İnsani Yardım Derneğinin (OSEH) Genel Sekreteri Yakup Sawadogo, "Burkina Faso'da Türkiye'yi tanımayan neredeyse yok. Türkiye'yi yardımsever olarak tanıyorlar. Burkina Fasolular Türkler ile ticarette tanışmamışlar, biz Türkleri insani yardımlarıyla tanıdık." dedi.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, dünyanın en yoksul ülkeleri arasında bulunuyor. Nüfusu 20 milyona yaklaşan ülkenin yüzde 70'i Müslümanlardan oluşuyor. 13 bölge ve 45 kente sahip ülkede, kendilerine geçmişten bugüne karşılıksız yardım eli uzatan Türkiye'ye ve Türklere karşı ayrı bir sevgi duyuluyor. Afrika'nın en büyük altın rezervlerine sahip olmasına rağmen yoklukla mücadele eden Burkina Faso'da başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesi yeraltı kaynakları için ülkede bulunurken, Türkiye insani yardımlarıyla ön plana çıkıyor.

Burkina Faso'da faaliyet yürüten ve Türkiye'deki birçok yardım kuruluşuyla partner olarak çalışan OSEH'in Genel Sekreteri Yakup Sawadogo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burkina Faso'da daha fazla Müslüman nüfus bulunduğunu ancak "Müslüman ülke" imajı oluşmaması için gerçek rakamların yansıtılmadığını söyledi.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesinde ise Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönen Sawadogo, Burkina Faso'da nüfusun yüzde 90'ın tarımsal çalışmalarla geçimini sağladığını, ülkede sanayi yatırımlarının yok denecek kadar az olduğunu ve ülke zenginleri dahil kimsenin ülkeye yatırım yapmak istemediğini söyledi.

Sawadogo, ülkeye özgü ürünlerin bile başka ülkelerde işlenerek kendilerine satıldığını anlattı.

Ülkenin Afrika'daki en önemli altın rezervlerine sahip olmasına rağmen insanlarının yoklukla mücadele ettiğini dile getiren Sawadogo, şunları kaydetti:

"Bizim burada altın çıkıyor ama Fransızlar, Kanadalılar, İngilizler gibi birçok ülke faaliyet yürütüyor, onlar çıkarıyor. Altın rezervimiz çok fazla ama bunun ülkeye katkısı olmuyor. Devlete altın rezervlerinden ancak yüzde 10'u veriliyor. Dünyada en fazla altın çıkarılan ülkeler arasında ama çıkarılanın yüzde 90'ı dışarı gidiyor. Bir altın şirketi kurabilmek için minimum 50 milyar CFA frangı lazım. Bizim devletin şimdiye kadar böyle bir şirketi yok. 50 milyar bir devlet ne için ne demek? Dünya bankasından bu şirketin kurulması için borç alınabilir. Senin altınlarını başkası çıkaracağına sen kendin çıkar, ülkeye katkı sağlasın. Bütün dünyanın altın şirketlerinin radarları, kameraları Burkina Faso'da. Burkina Faso'da 50'den fazla altın şirketi çalışma yürütüyor. Altın çok ama vatandaşın günlük yaşamına etki eden bir şey yok."

Özeleştiri de yapan Sawadogo, halkın düzensiz çalıştığını, bu sebeple verimli bir çalışma ortamı oluşturulamadığını kaydetti.

- "Fransa sömürgenin sadece adını değiştirdi"

Burkina Faso'nun hala Fransa sömürgesi altında bulunduğunu aktaran Sawadogo, "Fransa sömürgesi altında yaşıyoruz ama Fransa sömürgenin sadece adını değiştirdi. Eskisi gibi 'beyaz adam' gelip burada oturmuyor, talimat vermiyor. Fransa'nın siyah adamları aramızda. Fransa'ya çalışan insanlarımız var. Bu bölgenin haritasını eskiden çizmişler ama oyun hala devam ediyor." dedi.

Kişi başı milli gelir rakamlarını abartılı bulduğunu dile getiren Sawadogo, "Dünya kadar borç var. Borç alıyoruz ama neyle ödeyeceğiz? Ülkenin kişi başına düşen milli gelirinin bin 500 dolar olduğu söyleniyor. Neye göre hesaplanıyor bilmiyorum? Ülkede orta sınıf yok. Ya çok fakir ya çok zengin var. Zenginler nüfusun yüzde 4-5'ini oluşturuyor ama zengini çok zengin. Devletin parası zenginlere akıyor." ifadelerini kullandı.

- "Burkina Faso'da Türkiye'yi tanımayan yok"

Burkina Faso'da Türkiye'ye ve Türklere karşı ayrı bir sevgi anlayışı ve sempati bulunduğunu aktaran Sawadogo, "Burkina Faso'da Türkiye'yi tanımayan neredeyse yok. Bunda en büyük faktör buraya gönderilen yardımlar. Türkiye'yi yardımsever olarak tanıyorlar. Burkina Fasolular Türkler ile ticarette tanışmamışlar, biz Türkleri insani yardımlarıyla tanıdık. Biz Türkiye'yi ticaretle değil, insani yardımlarıyla tanıyoruz. Buraya gelen Türklerden çok azı ticaret de yapıyor fakat Türkler buraya ticari menfaatleri için gelmemişlerdir, burada Türkler hayırseverlikleriyle bilinip sevilirler." diye konuştu.

Sawadogo, Türkiye'den özellikle insani yardımların yanı sıra eğitim konusunda destek istediklerini vurguladı.

Avrupa'yı gezdiğini, dünyayı dolaştığını ama Türkiye kadar hiçbir ülkeyi sevmediğini, benimsemediğini dile getiren Sawadogo, şunları anlattı:

"Bana 'Avrupa ülkesine mi gitmek istersin yoksa Türkiye'ye mi?' diye sorsalar ben Türkiye'yi seçerim. Ben Türkiye'ye 100 dolarla gittim. Ama lisans ve yüksek lisans bitirene kadar ailemden para almadım. Bunu vakıflar, dernekler, iyi niyetli insanlardan destek aldığım için yapmadım. Türkiye'ye gelenler sıkıntı yaşamazlar. Türkiye'deki vakıflar din ayrımı gözetmeden kim ihtiyaç sahibiyse ona destek çıkıyor. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir şey olabilir? Türkiye mazlum ve mağdur insanlara yardım eden ülke olarak bilinir. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışan bir ülke. Burkina Faso'ya aktif olarak en fazla yardımı yapan ülke de Türkiye'dir."

Burkina Fasoluların Türkiye'nin yaptığı ekonomik büyüme ve kalkınmayı takip ve takdir ettiğini, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini vurgulayan Sawadogo, "Müslümanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorlar ancak Burkina Faso'da özellikle Fransız kanalları kafaları karıştırıyor. Ülkede Fransız kanalları izlendiği için Erdoğan hakkında bazı yanlış bilgilere sahip olan vatandaşlar da var. Sadece Fransız kanallarında çıkan haberlerle yetinenler Erdoğan ve Türkiye hakkındaki gerçekleri bilmiyor. Fransa-Türkiye ilişkilerine göre haberler veriliyor. Hiçbir zaman Erdoğan'ın lehine bir haber vermezler." diye konuştu.

- "İlk gelen Türkler FETÖ'cüler"

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Burkina Faso'daki faaliyetlerine değinen Sawadogo, ülkede Fransız kanallarının yaygın olduğunu, Türkiye aleyhine yayınlarla FETÖ konusunda vatandaşlarda şüphe oluştuğunu anlattı.

OSEH Genel Sekreteri, Sawadogo, "FETÖ konusunda vatandaşların şüpheleri var. Fransız kanallarından başka kaynak olmadığı için, tek taraflı dinledikleri için halkta şüphe oluşabiliyor. Maalesef Türk kanalı yok ülkede. Türk kanalı olsa en azından Türkiye açısından da vatandaşlar olayları değerlendirebilirler. Burkina Faso'ya ilk giren Türkler FETÖ'cüler. FETÖ'yü burada anlatmak çok da kolay değil." diye konuştu.

Yakup Sawadogo, Türkiye'deki çeşitli STK'ların Burkina Faso'ya yatırım yapmak istediğini ancak FETÖ mensuplarının bunu engellemeye çalıştığını sözlerine ekledi.