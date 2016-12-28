TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un ailelerinin üzüntülü bekleyişi sürüyor.

Bayram Erol'un annesi Adile Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 29 Aralık'ta kaybolan çocuklarının acısını yüreklerinde taşıdıklarını belirterek, gelecek iyi haberi beklediklerini söyledi. Erol, "Çocuklarımız kaybolalı 1 yıl oldu. En son bir televizyon kanalına çıktığımızda bir izleyicinin çocuklarımızı Üsküdar'da gördüğünü söylemesi üzerine yapılan araştırmada da herhangi bir sonuç alınamadı." dedi.

Umutlarını tüketmeden acı içerisinde bekleyişlerinin sürdüğünü aktaran anne Erol, şöyle konuştu:

"Evlat kaybetmek çok zor, anne olan biliyor. Acı bir durum. 1 yıldır gözyaşı döküyoruz. Bir haber gelecek diye bekliyoruz. Eşyalarını kokluyoruz. Evladımızdan eşyaları hatıra kaldı. Başka bir şey yok. Bilen gören varsa bize Allah rızası için söylesin. Ne oldu acaba bu çocuklara diye düşünüyoruz. Bir haber alamadığımız zaman üzüntü içinde kaldık. Yıkıldık yani. Çocuklar kaçırıldı mı? Şu ana kadar bir ipucu yok. 1 yıl nasıl geçti anlayamadım gitti."

Dursun Kaan'ın annesi Nazife Taşcı da "Bizim için 1 yıl bin yıl gibi geçti. Hiçbir haber yok. Kaçırıldı mı? Suda yok. Tam 1 yıl oldu." diye konuştu.

Bayram'ın babaannesi Rukiye Erol ise "Çok acı günlerimiz. Bir sene geçti ama ömürden geçti. Her gün gözyaşı akıtıyoruz. Gezsek, dolaşsak da kalpte bir yaramız var. Ne olur bize yardım etsinler. Biz onsuz edemiyoruz." dedi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları Dursun Kaan Taşcı ile Bayram Erol'un evlerinin önünde oynarken kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Erol ve Taşcı ailelerinin Tokat Valisi Cevdet Can'ı makamında ziyaret ederek çocuklarının bulunması için yardım talep etmesi üzerine tekrar çalışma başlatılmış ancak yine bir emareye rastlanmamıştı.