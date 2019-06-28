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Bizim Toptan 2019’da bir milyonuncu müşteriye rekor sürede ulaştı

- Bizim Toptan Satış Mağazaları, 2018’de temmuz ayında ulaştığı bir milyonuncu müşteriye, 2019’da mayıs ayında ulaştı - Bizim Toptan’ın 1 milyonuncu müşterisi Mersin mağazasından alışveriş yapan Talat Kaya'ya hediye çeki takdim edildi

Bizim Toptan 2019’da bir milyonuncu müşteriye rekor sürede ulaştı
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İSTANBUL (AA) - Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), 2018’in temmuz ayında ulaştığı bir milyonuncu müşteriye, 2019’un mayıs ayında ulaşarak rekora imza attı.

Bizim Toptan açıklamasına göre, Türkiye organize toptan ticaret sektörünün, 69 ildeki 174 mağazasıyla en yaygın markası Bizim Toptan, 2019 yılında da başarılı performansını devam ettiriyor. Bizim Toptan, bu yıl da büyük bir satış ivmesi yakalayarak, 2018'de temmuz ayında ulaştığı 1 milyonuncu müşterisine Mayıs 2019’da ulaşarak rekora imza attı.

Bizim Toptan’ın 1 milyonuncu müşterisi Mersin mağazasından alışveriş yapan Talat Kaya oldu.

Talat Kaya bin lira değerindeki hediye çekini Mersin Şubesi'nde Adana Bölge Müdürü Abdullah Elbuğa ve Mersin Mağaza Yöneticisi Yusuf Zeytun'dan aldı.

Talat Kaya, müşterilerine verdiği önem, kaliteli ve güler yüzlü hizmeti için Bizim Toptan’a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Kaliteli birçok ürünü uygun fiyatlara bulabildiğimiz, haftanın yedi günü açık olan, alışverişimizi rahatça yapabildiğimiz, esnaf olarak faydalandığım indirim ve kampanyaları, güler yüzlü çalışanları ile sürekli Bizim Toptan’tan alışveriş yapıyorum. Ödül için çok teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Bizim ToptanTalat Kaya
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