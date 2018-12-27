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BKM Express Bağış Haftası

- BKM Express, 2018’in son haftasını Bağış Haftası’na dönüştürüyor

BKM Express Bağış Haftası
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İSTANBUL (AA) - Dijital bağışı Türkiye’ye tanıtan BKM Express, 2018’in son haftasını geleneksel olarak Bağış Haftası’na dönüştürüyor.

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de dijital bağışın öncülüğünü yapan ve bu kültürün yaygınlaşması için çalışmalar yürüten Türkiye’nin Dijital Cüzdanı BKM Express, 2018 yılının son haftasını “BKM Express Bağış Haftası”na dönüştürerek kullanıcılarını bağış yapmaya çağırıyor.

Bundan sonra geleneksel hale gelecek olan BKM Express Bağış Haftası sayesinde BKM Express kullanıcıları 26 farklı sivil toplum kuruluşuna BKM Express web sitesinden QR kod ve ödeme linki aracılığıyla ya da BKM Express mobil uygulaması üzerinden bağış yapabiliyor.

30 Aralık’a kadar, kullanıcıların yaptığı her bağış tutarı kadar BKM tarafından da üst limiti 10 TL olmak üzere ek bağış yapılıyor. BKM Express Bağış Haftası, sosyal medya aracılığıyla da tanıtılıyor.

Sivil toplum ile STK’lar arasında köprüler kurarak sosyal sorumluluk bilincini yükseltmeyi ve bağış kültürünü dijitalleştirmeyi misyon edinen BKM Express, dijital bağış özelliğiyle Kasım 2018 sonu itibarıyla 250 vakıf ve derneğe 6,1 milyon TL bağış yapılmasına aracılık etti.


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BKM Express Bağış Haftası
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