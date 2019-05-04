BKM yeni kampanyasıyla dolandırıcılara karşı uyarıyor

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Demet Evgar ile gerçekleştirdiği yeni kampanyasıyla, herkesi dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaya çağırıyor.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, BKM, finansal tüketicileri dolandırıcılara karşı uyarmak ve bu konuda bilinç oluşturmak için yeni bir kampanyaya imza attı.

Dolandırıcıların kullandığı pek çok yöntemin eğlenceli bir dille anlatıldığı kampanyada oyuncu Demet Evgar başrolde yer alıyor ve “Palavra” şarkısını bilgi güvenliğine yönelik farkındalığı artırıcı sözlerle seslendiriyor. Öte yandan BKM tarafından hayata geçirilen "www.bilgiguvende.com"da kullanıcılar, bilgi güvenliğiyle ilgili akıllarına takılan her türlü sorunun yanıtını bulabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Soner Canko, ödeme alışkanlıklarının değiştiğini, nakit kullanımının giderek azaldığını ve günden güne teknolojinin hayatın her alanında daha fazla kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu değişim dolandırıcılık yöntemlerine de yansıyor; sosyal mühendislik, oltalama gibi yeni dolandırıcılık türleri hayatımıza giriyor. Dolandırıcılar tamamen insan davranışlarına yöneliyorlar. Kullanıcıları korkutarak ya da ödül vereceklerini söyleyerek kandırıyorlar. İnsanların bazı hassas noktalarını kullanarak, kendi çıkarlarına uygun hareket etmelerini sağlıyorlar. Finans sektöründe kullanıcıların güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamalar her geçen gün daha da iyileştiriliyor.

Ancak kullanıcıların bu konuda bilinçli olması da çok önemli. Ülkemizde bilginin korunması için çok sayıda yasal önlem ve mekanizma var ancak en güçlü koruma, kullanıcının kendisiyle başlıyor. Bu nedenle BKM olarak dolandırıcılık olaylarına karşı kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Hem kişilerin hem de kurumların bu tehditlerden korunması için sosyal mühendisliğin ve dolandırıcılık türlerinin ne olduğunu, saldırı yollarını ve bu saldırılardan korunma yöntemlerini paylaşıyoruz.

Kullanıcıların bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir platform olan www.bilgiguvende.com ile bilgi güvenliği konusunda internete başvuran kullanıcıların karşısına doğru ve güvenilir içeriğin çıkmasını, düzenli olarak kullanıcıları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Kart kullanıcılarının akıllarında dolandırıcılıkla ilgili herhangi bir soru işareti olduğunda www.bilgiguvende.com’u rahatlıkla ziyaret edebilirler.”





- “Artık gerçek dışı teklif ve isteklere ‘palavra’ diyeceğiz”





İzleyiciyle buluşturdukları yeni ve eğlenceli filmle ilgili değerlendirmelerde bulunan Canko, “Bilgi güvenliği konusunda sesimizin daha kuvvetli çıkmasını sağlamak için oyuncu Demet Evgar ile birlikte dikkati çekici olduğuna inandığımız bir reklam filmine imza attık. Kendisine bu projede bize eşlik ettiği, tüm toplumu etkileyen bu önemli konuyla ilgili farkındalığı artırmaya destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Toplum olarak yenilikleri alışkanlığa çevirme hızımız çok yüksek. Asla unutmamamız gerekense bilginin, içinde yaşadığımız çağda en değerli varlığımız olduğu. Bilgilerimizin değerini, onları korumak için almamız gereken önlemleri kavramamız çok önemli. Hayata geçirdiğimiz bu reklam filmiyle bilinçlenmenin çok eğlenceli yolları olduğunu keşfettik. Ben eminim ki artık gerçek dışı teklif ve isteklere daha çok ‘palavra’ diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sürekli yöntem değiştiren dolandırıcılara karşı kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyaran BKM, hem kişilerin hem de kurumların bu tehditlerden korunması için www.bilgiguvende.com’u takip etmelerini öneriyor.