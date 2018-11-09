Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Murat Mergin Bursa
Lila Group'a yeni müdür
Lila Group'a yeni müdür
Çöplere BULUTtan takip
Çöplere BULUTtan takip
Gelecekten umutluyum
Gelecekten umutluyum
Çevre için çalışıyor
Çevre için çalışıyor
Küba ondan sorulur
Küba ondan sorulur

Blockchain, İstanbul’da konuşulacak

- İsviçre’den gelen uzman konuşmacılar, 20 Kasım'da düzenlenecek “Blockchain Türkiye’deki ve Global Ekonomik Modelleri Nasıl Değiştirecek?” başlıklı forumda bu teknolojiyi masaya yatıracak

Blockchain, İstanbul’da konuşulacak
banner17

İSTANBUL (AA) - Blockchain teknolojisi, en iyi uygulamaların olduğu İsviçre’den gelen uzman konuşmacılar tarafından, İstanbul’da düzenlenecek “Blockchain Türkiye’deki ve Global Ekonomik Modelleri Nasıl Değiştirecek?” başlıklı forumda masaya yatırılacak.

Blockchain Türkiye Platformu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de kurulu İsviçre Ticaret Odası Derneği'nin düzenleyeceği forum ile ekonomik modelleri yeniden yapılandırma potansiyeline sahip blockchain teknolojisi hakkında Türk kamuoyunda farkındalığın arttırılması hedefleniyor.

Pek çok bürokratik işlemin, ithalat, ihracat, bankacılık ve sözleşme süreçlerinin hızlanmasını sağlayacak, kimlik, sağlık gibi kamu ve özel kayıtların kurumlar arasında kolayca taşınmasına imkan verecek teknoloji hakkında tüm değerlendirme ve deneyimler bu forumda paylaşılacak.

Blockchain Türkiye Platformu’nun ana sponsorluğunda, Swissotel’de 20 Kasım'da düzenlenecek "Blockchain Türkiye’deki ve Global Ekonomik Modelleri Nasıl Değiştirecek?" başlıklı forumun açılış konuşmalarını İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ile İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini yapacak.

Moderatörlüğünü ekonomist Atilla Yeşilada'nın yapacağı panelde Credit Suisse Araştırma Başkan Yardımcısı Samuel Traub, Smart Valor İş Geliştirme Direktörü Felix Simon, Unitalent Kurucusu Bardia M. Zanganeh konuşacak.

Konferansla ilgili detaylı bilgiye ve programa, "http://www.tr-ch.org/swiss-turkish-economic-forum-20-november-2018/" internet adresinden ulaşılabilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BlockchainForum
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1