Blue Man Group, 13 Şubat'ta Zorlu PSM'de

İSTANBUL (AA) - Müzik, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren ünlü gösteri Blue Man Group, 13 Şubat-4 Mart 2018'de Zorlu PSM'de sahne alacak.

Eşsiz enstrümanlarla etkileyici teknolojik detayların buluştuğu interaktif bir performans sunan topluluk, Milano, Viyana ve Barselona'nın ardından, İstanbul'da 24 performans sergileyecek.

Zorlu PSM ve BKM iş birliğiyle Türkiye'ye gelen Blue Man Group, 1991'den bu yana 20'den fazla ülkede, yılda 3 bin 600 kez sahnelendi.

New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Orlando ve Berlin gibi şehirlerde izleyiciyle sıklıkla bir araya gelen topluluk, bugüne dek 35 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Film ve televizyon programlarına da müzikleriyle katkıda bulunan Blue Man Group, "Three" adlı albümleriyle de müzikseverlerin beğenisini kazandı.