Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Çorum AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ piyasalar Eto
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

BM AIDS'in Mısır'da yayılmasından endişeli

BM, Mısır'da yeni AIDS vakalarının yılda yüzde 25 ila 30 arttığı uyarısını yaptı.

BM AIDS'in Mısır'da yayılmasından endişeli

KAHİRE (AA) - Birleşmiş Milletlerin AIDS ile mücadele kuruluşu UNAIDS, Mısır'da AIDS'in tehlikeli biçimde yayıldığı uyarısında bulundu.

UNAIDS yetkilisi Ahmed Hamis, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, Mısır'da AIDS vakalarının her yıl yüzde 25 ila 30 artış gösterdiğini belirterek sayının hızla artmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Hamis, Mısır'da son dönemde genç yaştakilerin HIV taşıyıcısı olduğunun tespit edildiğini belirterek toplumda damgalanma ve krizin çözümüne yönelik fonların yetersizliğinin, salgınla mücadele çabalarını baltaladığını vurguladı.

BM verilerine göre, AIDS salgınının yayılma hızı bakımından Mısır, Ortadoğu ve Afrika'da İran, Sudan ve Somali'nin ardından 4. sırada yer alıyor.

Mısır'da AIDS hastalarının sıklıkla uydurma suçlamalarla cezaevine gönderildiği ve toplum tarafından dışlandığı ifade ediliyor.

UNAIDS, ülkede 11 binin üzerinde HIV taşıyıcısı bulunduğunu bildirirken Mısır Sağlık Bakanlığına göre bu sayı 7 bin civarında.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AIDSBMDünyaMısır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5