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BM: Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 313 bine ulaştı

BM, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 313 bine ulaştığını duyurdu.

BM: Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 313 bine ulaştı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman (Rohingya) sayısının 313 bine ulaştığını duyurdu.

Sözcü Khan, Bangladeş'e 2012 yılından beri sığınan Arakanlı Müslümanlara ilişkin AA muhabirine konuştu.

Arakan'dan Ekim 2016'dan Şubat 2017'ye kadar yaklaşık 74 bin Arakanlının Bangladeş'e sığındığını belirten Khan, "2012'de Arakan'ın Sitwe kentinde Müslümanlar yerinden edildiğinde sınırlar kapalı olduğu için o tarihlere ait elimizde teyitli veri bulunmuyor." dedi.

"Arakan eyaletinde şiddet olaylarının başladığı 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 313 bine ulaştı." diyen Khan, tüm ülkeleri bu sığınmacılara yardım etmeye çağırdı.

BMMYK Sözcüsü Khan, geçen cuma günü AA'ya yaptığı açıklamada, sınırı geçen sığınmacı sayısının 270 bin olduğunu ve bu sayının en fazla 300 bin civarında kalacağını öngörmüştü.

"Türkiye olağanüstü cömert"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Leonard Doyle de AA muhabirinin sorusu üzerine, BM'nin Arakan'a erişim izni olmadığını dolayısıyla hareket kabiliyetlerinin bulunmadığını söyledi.

Doyle, "Sınırdan daha çok insan geçmesini bekliyoruz. Sayısı ne olursa olsun onlara yardımcı olacağız." dedi.

Dünyadaki tüm insanları sınırı geçen Arakanlılar için başlatılan yardım kampanyalarına destek vermeye çağıran Doyle, "Çaresiz bir durumda sınırı geçiyorlar. Bu sığınmacıların barınak, gıda ve tıbbi desteğe ihtiyaçları var." diye konuştu.

Doyle, Türkiye'nin Arakan'daki insani yardım kampanyalarına da değinerek şunları kaydetti:

"Bence dünyanın bir şeyi bilmesi gerekiyor: Türkiye geleneksel olarak insani konularda olağanüstü cömert bir ülke. Bugünlerde zaten Suriye ve diğer savaşlardan kaçarak kendisine sığınan insanlara muazzam bir cömertlik gösteriyor. Burada da (Arakan) Türk insanının başka bir cömertliğini görüyoruz. Bence bunun dünyada eşi, benzeri yok."

Muhabir: Bayram Altuğ

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