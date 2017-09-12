BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 13. Taraflar Konferansı

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Taraflar Konferansı Başkanlığı, Türkiye'den Çin'e geçti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 13. Taraflar Konferansı (COP 13), devlet başkanları, bakanlar, parlamenterler, iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve sözleşmeye taraf ülkelerin delegasyonlarının katılımlarıyla Çin'in Ordos kentinde başladı.

COP 12 Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu temsilen burada bir konuşma yapan Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay, çölleşme ile mücadelenin önemini vurgulayarak, etki alanı en geniş, etkilediği insan sayısı en fazla afetin, kuraklık olduğunu belirtti.

Nogay, iklim değişikliği ve çölleşmenin etkisiyle, kuraklığın şiddetinin ve frekansının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İleride bugünkünden daha şiddetli kuraklıkların daha da sık yaşanması öngörülmektedir. Kuraklığın doğru yönetilmesi ile muhtemel kuraklıkların olumsuz etkileri azaltılabilir fakat bu ancak kuraklık olmadan önceki dönemlerde alınacak tedbirler ve kuraklığın yaşandığı dönemlerde yapılacak doğru planlamalarla mümkündür. Bu doğrultuda, suyun yönetimi çok büyük önem taşımaktadır. Yağışlı dönemlerdeki yağış sularının depolanarak, kurak dönemlerde kullanılması, kuraklıkla mücadelede elzem role sahiptir."

- "2030'a kadar arazi tahribatı önlenmeli"

Arazi tahribatı nedeniyle yaklaşık 3 milyar insanın açıkla mücadele ettiğine işaret eden Nogay, 2030 yılına kadar arazi tahribatı konusunda alınacak tedbirlerin önemini vurguladı.



Türkiye'nin, başkanlığını yaptığı COP-12 dönemindeki icraatlarla önemli tecrübeler edinildiğini belirten Nogay, "Türkiye olarak, havza koruma eylem planları, atık suların arıtılması ve yeniden kullanımı, yer altı sularının verimli ve etkin kullanımı, açık sulama sisteminden kapalı sisteme geçiş, sızıntıların ve su kayıplarının azaltılması, sektörler arası su kullanımının planlanması gibi politikalarla su kaynaklarımızın etkin yönetimine önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Nogay, Türkiye'nin tecrübelerini diğer ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye, COP 12 Dönem Başkanlığı sürecinde Ankara'da düzenlenen konferansın ismiyle anılan Ankara Girişimi'ni başlatmıştır. Girişim kapsamında Türkiye, 2016-2019 yıllarını kapsayan dört yıllık zaman diliminde, Çölleşme Sekretaryası'na toplam 5 milyon dolar katkı sağlamayı taahhüt etmiştir. Herkes için yeterli gıda, temiz su ve kişisel güvenliğin sağlandığı bir dünya mümkün. Bunun için bütün insanların davranış şekillerini değiştirmesi, bizlere su ve gıda sağlayan her bir karış toprağın değerlendirilmesi ve ıslah edilmesi gereklidir. Biz Türkiye olarak, UNCCD COP 12'de başlattığımız Ankara Girişimi çerçevesinde, 4 yıl süreyle, ülkemizin tecrübesinden yararlanmak isteyen ve yardıma ihtiyaç duyan ülkelere desteğimizi sürdüreceğiz."



Açılış konuşmasının ardından Bakan Eroğlu'nu temsilen Müsteşar Yardımcısı Nogay, başkanlık koltuğunu Çin'in Orman İdaresi Bakanı Zhang Jianlong'a devretti.



Toplantı 16 Eylül'e kadar sürecek.

