BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Rifai Özbekistan'da

TAŞKENT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Talep Rifai temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da, Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile görüştü.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın Semerkant'ta düzenlenecek "Dünya Medeniyeti Tarihinde Orta Asya Rönesansının Rolü" isimli uluslararası konferansa katılmak üzere ülkede bulunan Rifai, Dışişleri Bakanı Kamilov ile bir araya geldi.

Özbekistan ile Dünya Turizm Örgütü arasındaki ilişkilerin durumu ve geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı görüşmede, Özbek halkının zengin tarihi, mimari, kültürel mirası kapsamında işbirliğinin mevcut potansiyelinin aşamalı olarak hayata geçirilmesini her iki tarafın da istediği dile getirildi.

Görüşmede, BM Dünya Turizm Örgütü bünyesinde, Orta Asya Bölge Komisyonunun oluşturulması meselesi detaylı olarak gözden geçirildi. Semerkant'taki konferans ile de görüşmelerde bulunan Rifai ve Kamilov, ayrıca tarafları ilgilendiren diğer konuları da ele aldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Özbekistan'ın girişimleriyle BM Dünya Turizm Örgütü çerçevesinde Orta Asya bölgesinde turizmin geliştirilmesini teşvik eden "Büyük İpek Yolunda Turizmin Geliştirilmesine ilişkin Semerkant Deklarasyonu", "Turizm ve Kültürel Mirasın Korunmasına yönelik Hive Deklarasyonu", "İpek Yolunda Turizm" Buhara Deklarasyonu'nun" kabul edildiği hatırlatıldı.

Özbekistan, BM Dünya Turizm Örgütü'ne 1993 yılında üye olmuştu.