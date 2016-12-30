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BM Genel Sekreter Ban'dan Akıncı'ya mektup

- Ban, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya mektup göndererek, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ortaya koyduğu çaba, iş birliği ve kişisel katkılarından dolayı teşekkür etti

BM Genel Sekreter Ban'dan Akıncı'ya mektup

LEFKOŞA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ortaya koyduğu çaba, iş birliği ve kişisel katkılarından dolayı teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Cumhurbaşkanı Akıncı'ya mektup gönderdiği belirtildi.

Ban, gönderdiği mektupta Akıncı'ya Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ortaya koyduğu çaba, iş birliği ve kişisel katkılarından dolayı teşekkür etti.

Mektubunda, Kıbrıs sorununun çözümünün mümkün olduğunu ifade eden Genel Sekreter Ban, böyle bir gelişmenin tüm ada halklarına barış ve refah getireceğini, uzun süredir devam eden sorunun çözümüne oldukça yaklaşıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı da Genel Sekreter Ban'a verdiği cevapta, müzakerelerin geldiği kritik aşamada Ban'ın katkılarından ötürü memnuniyet duyduğunu dile getirerek, bu tarihi fırsatın kaçırılmaması için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 10 yıllık görev süresini tamamlayan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’a bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarı dileklerinde bulundu.

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BM Genel Sekreter BanKıbrıs MüzakereleriKKTCKKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
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