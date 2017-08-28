BM Genel Sekreteri Guterres İsrail'de

KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme ulaşacak bir müzakere sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri olarak bölgeye ilk ziyaretini gerçekleştiren Guterres, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. İkili, burada ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında iki devletli çözüme vurgu yapan Guterres, "Benim her daim bir hayalim var, o da mukaddes topraklarda hoşgörü, barış ve güven içinde birlikte yaşayabilen iki devleti bir gün görebilmektir. Önemli olan Filistinlilerin hayat şartlarının iyileştirilmesiyle beraber iki devletli çözüme giden siyasi eylem sürecini başlatmaktır." dedi.

Guterres, İsrail-Filistin barışının önünde birçok zorluk bulunduğunu belirtirken, "Bunlardan biri Yahudi yerleşim birimleridir, Gazze ve Batı Şeria arasında yapılan ayrımcılıktır. Tabii terör eylemleri de bu zorluklardan biridir. Bu zorlukları aşmak için barış arzumuzu güçlü bir şekilde ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in "yok edilmesi" yönündeki söylemleri kabul etmediklerini dile getiren Guterres, "İsrail'in barış ve güven içinde yaşama hakkının kabul edilmesi lazım." dedi.

BM Genel Sekreteri, Filistinlilerin de yaşam koşullarının iyileştirilmesi için imkân sağlanması gerektiğini ifade ederek, "İsrail ekonomik gelişimini tamamladı. Ancak Filistinlilerin de daha iyi ekonomik şartlarda yaşadıklarını görmek iyi olur." diye konuştu.

Guterres konuşmasının sonunda Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Görev Gücü'nün (UNIFIL) üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceği sözünü verdi.

- "BM, İsrail'i insan haklarını ihlal etmekle suçluyor"



İsrail Başbakanı Netanyahu ise BM kuruluşlarının Filistin tarafını tuttuğunu öne sürerek, "BM insan haklarını savunuyor ama Filistinlilerin hak ihlaline izin veriyor. Çünkü BM, İsrail'i insan haklarını ihlal etmekle suçluyor." dedi.

Lübnan Hizbullahı'nın Suriye'deki varlığına da değinen Netanyahu, "Halihazırda acil olan Hizbullah'ın Suriye'deki durumudur. BM'nin Hizbullah'a silah akışını engellemesi gerekiyor ancak on binlerce silah, BM Güvenlik Konseyi'nin kararının aksine Hizbullah'a akıyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İran'ın "İsrail'i yok etmek" için Suriye ve Lübnan'da güçlendiğine dikkati çekerek, "İran, Suriye'yi milisleri için üsse dönüştürüyor, Suriye ve Lübnan'da güdümlü füze üsleri kuruyor. İsrail bunu asla kabul etmez, BM de kabul etmemelidir. İran, İsrail'i yok etme hedefini gerçekleştirmeye çalışıyor, Suriye ve Lübnan'daki varlığı da bu açık hedefi gerçekleştirmek içindir." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, Netanyahu ile görüşmesinden önce İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile bir araya gelmiş ve "Yad Vaşem" soykırım müzesini ziyaret etmişti.

Guterres'in yarın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine geçerek Filistin Başbakanı Rami El-Hamdallah ile görüşmesi bekleniyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

