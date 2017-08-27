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BM Genel Sekreteri Guterres Kuveyt'te

KUVEYT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkedeki temasları kapsamında Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim ile bir araya geldiği bildirildi. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA’da yer alan habere göre, Ganim ile...

BM Genel Sekreteri Guterres Kuveyt'te

KUVEYT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkedeki temasları kapsamında Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim ile bir araya geldiği bildirildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA’da yer alan habere göre, Ganim ile Guterres başkent Kuveyt'te, Körfez krizi, Filistin-İsrail meselesi ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

Guterres'in, Katar krizini çözmek için Kuveyt’in ara buluculuğunu desteklediği belirtilen haberde ayrıca, BM'nin Yahudi yerleşim birimlerini kabul etmediği kaydedildi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in, Filistin-İsrail sorununda da iki devletli çözümün öneminden bahsettiği belirtildi.

Kuveyt meclisinden yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede, Suriye ve terörle ilgili konuların da ele alındığı kaydedildi.

Filistin meselesine dair Meclis Başkanı Ganim'in "uluslararası kararları yerine getirmesi ve Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması için BM’nin İsrail’e baskı yapması gerektiğini" vurguladığı belirtildi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Guterres'in, yarın Filistin’e gitmesi bekleniyor.

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BMAntonio GuterresKuveyt
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