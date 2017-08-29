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BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore’nin füze denemesini kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini kınadı. BMGK'nın bugün acil toplanması bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore’nin füze denemesini kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlali olduğunu bildirdi.

Denemenin bölgesel güvenlik, istikrar ve diyalog çabalarına zarar verdiğini kaydeden Guterres, Kuzey Kore'ye uluslararası yükümlülüklerine uyma ve diyalog kanallarının tekrar açılması için çaba sarf etme çağrısı yaptı.

Guterres, ilgili tüm taraflarla yakın temas halinde olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan, BMGK'nın Kuzey Kore'nin füze denemesi nedeniyle bugün acil olarak toplanması bekleniyor ancak henüz resmi duyuru yapılmadı

Muhabir: Mustafa Keleş

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Antonio GuterresBalistik Füze DenemesiDünyaKuzey Kore
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