BM Genel Sekreteri Guterres Özbekistan'da

TAŞKENT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM ) Genel Sekreteri Antonio Guterres temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da, büyük bir çevre felaketinin yaşandığı Aral Gölü'nü inceledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Guterres, ülkedeki temasları kapsamında Semerkant şehrinde Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile yaptığı görüşmenin ardından Başbakan Abdulla Aripov'un refakatinde Karakalpakistan bölgesini ziyaret etti.

Karakalpakistan'a yaptığı ziyaret kapsamında büyük bir çevre felaketinin yaşandığı Aral Gölü'nde incelemelerde bulunan Guterres'e göl havzasındaki çevre sorunlarının iyileştirilmesine ilişkin gerçekleştirilen çalışma ve projeler ile Aral Gölü'nün bugünkü durumu ve yol açtığı bölgedeki çevre felaketi hakkında bilgi verildi.

Özbek yetkililer, Guterres'e son 50-55 yılda Aral Gölü suyunun 15 kat azalarak gölün derinliğinin 29 metre alçaldığı, gölün kuruyan kısmında 5,5 milyon hektarlık tuzlu kumluk alan oluştuğu bilgilerini paylaştı.

Başbakan Aripov ile Aral Gölü'nde incelemelerde bulunan Guterres, ayrıca bir zamanlar dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral'ın kıyısındaki Moynak kasabası yakınlarında göl sularının çekilmesi sonucunda karaya oturan gemilerin terk edildiği "gemiler mezarlığını" gezdi.

Bölgedeki temasları kapsamında ayrıca Aral Gölü havzasında BM tarafından gerçekleştirilen projeleri inceleyen Guterres, ayrıca Nukus şehrindeki Karakalpakistan Devlet Sanat Müzesi'ni gezdi.

Sovyetler Birliği döneminde, Aral Gölü'nü besleyen Emuderya ve Sirderya ırmaklarının pamuk tarlalarına akıtılması sonucu dünyanın en büyük 4. gölü olan Aral, 1960'lı yıllardan itibaren kurumaya başladı. Aral Gölü, yüzde 90 oranda küçülerek ikiye bölünmüş ve eski kıyılarından 170 kilometreye kadar geri çekilmişti.

Dünyanın en büyük çevre felaketleri arasında gösterilen Aral Gölü'nün geri çekildiği 54 bin kilometrekare alanda oluşan tuzlu kum, rüzgarla birlikte bölgeyi büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya bırakmıştı. Bölgede hastalıklar ve bebek ölümlerinde de artış görülmüştü.