BM Genel Sekreteri Guterres Ramallah'ta

RAMALLAH (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah bir araya geldi.

Guterres, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin iki devletli çözüme engel olduğunu söyledi.

Barışın yolunun iki devletli çözümden geçtiğini vurgulayan Guterres, "BM ve şahsım adına, iki devletli çözüm önerisinin hayata geçirilmesi ve işgalin sona erdirilmesi için uygun şartları oluşturma adına tüm gücümüzle çalışacağız. Filistin devletinin İsrail devletinin yanında kurulması ve karşılıklı birbirini tanıma, güven ve barış içinde birlikte yaşama imkânı, barışın tesisinin tek garantisidir." dedi.

İsrail ve Filistin tarafına kışkırtmalardan uzak durmaları çağrısında bulunan Guterres, "Önemli olan iki devletli çözüme ulaşmanın önündeki engelleri kaldırmaktır. Yahudi yerleşim birimleri illegaldir ve iki devletli çözüm önünde engeldir. Bunun kaldırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri ayrıca, Gazze Şeridi'nde giderek kötüleşen insani krize de değinerek, BM'nin bölgenin yeniden imarına ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistinli taraflar arasında uzlaşı çabalarına destek verdiğini ifade etti.

- Uluslararası hukuk karşısında "çifte standart"



Filistin Başbakanı Hamdallah ise İsrail'in ihlalleri karşısında BM'den Filistin halkı ve İslami mukaddesatın korunması talebinde bulundu.

İsrail'in uluslararası cezalardan muaf tutulmasının "çifte standart" olduğunu belirten Hamdallah, "Bugün Sayın Guterres'e işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki insani, ekonomik ve siyasi durumları anlattım. İsrail'in uluslararası kanunlara bağlı kalmamasının halkımızın gücünü zorladığını ve BM'nin güvenirliğini zedelediğini belirttim. Bu durum İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmünü artırmasına ve bölgedeki çatışmanın devamına neden oluyor." dedi.

Filistin liderliğinin, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına olan inancının tam olduğuna dikkati çeken Hamdallah, İsrail'in 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile yaptığı Oslo Anlaşması'na uymadığını ve işgal altındaki Batı Şeria'nın “C” bölgesinde yaşayan Filistinlilerin yaşam şartlarının iyileşmesine engel olduğunu ifade etti.

İsrail-Filistin ziyareti kapsamında dün İsrail'e gelen BM Genel Sekreteri Guterres'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli yetkililerle bugün yaptığı görüşmelerin ardından yarın Gazze'ye geçmesi bekleniyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.