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BM Genel Sekreteri Guterres Tacikistan'da

- Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ve BM Genel Sekreteri Guterres, Duşanbe'de "Çağdaş tehditlere ve zorluklara karşı sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için iş birliğinin güçlendirilmesi" isimli sempozyuma katıldı - Cumhurbaşkanı Rahman: - "Dünyadaki hiçbir ülke tehditlere karşı mücadelede ve barışla istikrarın sağlanmasında tek başına başarı elde edemez"

BM Genel Sekreteri Guterres Tacikistan'da

TAŞKENT (AA) - Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, dünyadaki hiçbir ülkenin tehditlere karşı mücadelede ve barışla istikrarın sağlanmasında tek başına başarı elde edemeyeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tacikistan'da Cumhurbaşkanı Rahman ile Duşanbe'de düzenlenen "Çağdaş tehditlere ve zorluklara karşı sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için iş birliğinin güçlendirilmesi" isimli sempozyuma katıldı.

Duşanbe'deki "Kohi Navruz" Sarayı'nda düzenlenen sempozyuma yerli ve yabancı uzman ve bilim adamları, bakanlık ve devlet kurumlarının üst düzey yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Rahman, sempozyumda yaptığı konuşmada, dünyadaki hiçbir ülkenin tehditlere karşı mücadelede ve barışla istikrarın sağlanmasında tek başına başarı elde edemeyeceğini vurgulayarak uluslararası terör ve aşırıcılıkla mücadelede iş birliği ve ortaklığın önemine işaret etti.

Mali ve ekonomik, enerji ve gıda krizleri ile iklim değişikliğinin dünyanın birçok ülkesi, özellikle gelişmekte olan ve denize çıkışı olmayan ülkelerin sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınmasına önemli engel teşkil ettiğini kaydeden Rahman, hükümetinin Tacikistan'ın sosyoekonomik politikasının öncelikleri arasında yer alan doğal kaynakların verimli kullanılması, ulusal ekonominin çeşitliliğinin ve rekabete dayanıklılığının artırılması, ülkenin yapısal kalkındırılması, yoksulluğun azaltılması ve bölgelerin dengeli olarak kalkındırılması konularına ayrı önem verdiğini belirtti.

Diğer denize çıkışı olmayan ülkeler gibi Tacikistan'ın da uluslararası ticaret kuruluşlarına katılım ve entegrasyonunda bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Rahman, bunun ülkenin kalkınmasını da olumsuz etkilediğini vurguladı. Bundan dolayı bu tür (denize çıkışı olmayan) ülkelere bazı imtiyazların tanınması gerektiğini ifade eden Rahman, bu çerçevede malların taşınması ve taşımacılık hizmetlerinde sürdürülebilir kalkınma sürecini olumsuz etkileyecek çeşitli engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Rahman, ülke topraklarının yüzde 93'ünün dağlık bölgeler olduğunu kaydederek ülkesinin coğrafi yerleşiminden dolayı iklim değişikliğinin olumsuz etkisi altında bulunduğunu vurguladı. Rahman, her sene ülkesinde çok sayıda doğal afetin meydana geldiğine işaret ederek bu afetlerin ülke ekonomisine yüzlerce milyon dolarlık zarar verdiğine dikkat çekti.

Guterres, ülkedeki temasları kapsamında dün akşam geldiği Tacikistan'da Cumhurbaşkanı Rahman ile görüşerek taraflar arasındaki iş birliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin görüşmelerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio GuterresTacikistanTacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman
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